-Kardemir Karabükspor tur atladı KARABÜK (A.A) - 11.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. kademe maçında, Kardemir Karabükspor, Ünyespor karşısında sahadan 2-0 üstün ayrıldı. Kardemir Karabükspor bu sonuçla bir üst tura yükseldi 82. dakikada, ev sahibi takımda Erdem'in, sağ kanattan ortaladığı topa İsmail İsa, kafayla sert vurdu, top üstten auta çıktı. 86. dakikada, Kardemir Karabükspor'da Levent, topla sağ kanattan ceza alanına girdi, sert vurduğu top defanstan geri döndü. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Ercan Hallaç xx, Hakan Eygü xx, Recep Yıldırım xx Kardemir Karabükspor: Tomic xx, Erdem xx, Mertcan xx, Birol Hikmet x (Dk. 67 Ceyhun x), Bilal xx, Ismail İsa xx, Barış x (Dk. 74 Muhammet x), Anıl x, Mehmet Çakır x, Erkan x (Dk 61 Levet x), Hakan Söyler x Ünyespor: Okan x, Serhat x, Muzaffer x, Mikail x, Taner x (Dk. 46 Volkan x) Ogün x (Dk. 72 İbrahim x), Hasan x, Seydihan x, Uğur x (Dk. 80 Ümit x), Aytaç x, Emrullah xx Goller: Dk. 7 Erkan, Dk. 17 Bilal (Kardemir Karabükspor) Sarı Kartlar: Dk. 23 Erkan (Kardemir Karabükspor), Dk. 38 Serhat (Ünyespor)