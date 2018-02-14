Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Açıkgöz: "Mecbur kazanmak zorundayız"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu sahalarında oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçına odaklandıklarını belirterek, \"Bu maç olmazsa olmazımız olacak. Mecbur kazanmak zorundayız\" dedi.

Kardemir Karabükspor, sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Levent Açıkgöz antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Açıkgöz, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş\'a 5-0 mağlup olarak hezimete uğradıklarını söyledi. Bu maçı unuttuklarını ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçına odaklandıklarını belirten Açıkgöz, \"Bu maç olmazsa olmazımız olacak. Mecbur kazanmak zorundayız. Rakibimizin de durumu kötü ama geçen hafta kazandıkları için moral buldular. Bu maçın önemini oyuncularımıza anlatmaya başladık. Çalışmalarımızı da o doğrultuda yapacağız. pazar günü performanslarının üstüne çıkarak maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar\" diye konuştu.

Taraftarlarını tribünde göremediklerini ifade eden Açıkgöz, \"Sosyal medyada destekleyenler ve eleştirenler oluyor. Buradaki tepkilerinin veya övgülerinin hepsini gelip tribünde yapsınlar. Tribünleri doldursunlar. Maçın sonucuna göre tepkilerini gösterebilirler. Ama oturduğumuz yerden değil. Maalesef birlikteliğe varamadık. Bu takım küme de düşse hiç fark etmez. Karabüklü, takımının yanında olmak zorunda. Artık şehrin takımına destek verme zamanı geldi de geçiyor. İnşallah tribünleri doldururlar\" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenman

- Teknik direktör Levent Açıkgöz\'ün açıklaması