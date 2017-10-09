Kardemir Karabükspor, teknik direktör Popovic ile sözleşme imzaladı (görüntülü)



Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARDEMİR Karabükspor\'da Erkan Sözeri\'nin istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Avustralyalı 44 yaşındaki Anthony Popovic getirildi.

Kulüp binasında düzenlenen törende Anthony Popovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Başkan Tankut, \'\'Kendisine ve kulübümüze hayırlı ve uğurlu olsun. Hocamızla başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum\'\' dedi.

Kardemir Karabükspor\'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden teknik adam Anthony Popovic ise şöyle konuştu:

\'\'Çok özel bir camiaya geldim. Başkanımıza beni tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Çok iyi futbolcularımız var. Galatasaray maçında takımı izledim. Burada oynanan futbolun daha da üst seviyesine çıkan, oyun oynamaya çalışan çok iyi bir ekip kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Antrenmanlarda ne durumda olacağımızı daha iyi göreceğiz. Geleceğe dair konuşmak için biraz zamana ihtiyacım var. Her şeyin çok daha iyi olacağına eminim\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İmza töreni

-Başkan Ferudun Tankut\'un açıklaması

-Teknik direktör Anthony Popovic\'in açıklaması

Haber - Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

(fotoğraflı)