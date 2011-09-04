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Spor

Kardemir Karabükspor sezonu açtı KARABÜK (A.A)

04 Eylül 2011 23:30

-Kardemir Karabükspor sezonu açtı KARABÜK (A.A) - 04.09.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, 2011-2012 futbol sezonunu törenle açtı. Kırmızı-mavili ekip, sezon açılışında karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Kardemir Karabükspor Kulübü'nün sezon açılışı dolayısıyla Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda tören düzenledi.  Yeni sezonun açılışı nedeniyle kurban kesilmesinin ardından yeni transferleri ile takım kadrosu taraftarlara tanıtıldı. Kulüp Başkanı Nevzat Şahin, yaptığı konuşmada, kulüp olarak Futbolda Şiddet Yasası'nın önemini çok iyi anladıklarını ve uygulamada örnek bir takım olacaklarını söyledi. Kurum takımı oldukları için bütçelerine ve şehre yakışır transferler yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle dedi: ''Şiddet yasası kapsamında taraftarımızın daha hassas olması çok daha önem kazanmıştır. Bu kapsamda emniyet teşkilatlarımız ile vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Takımımızın marka değerini yükseltmek zorundayız. Bu amaçla önümüze hedefler koyduk. Bu sezon ligde ilk 8 takım arasına girerek play-off oynamak istiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.'' Kardemir Karabükspor, ilk yarısını 1-0 yenik tamamladığı maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kardemir Karabükspor'un gollerini 70. dakikada penaltıdan İlhan Parlak, 75 dakikada İsmail İsa ve 80. dakikada Rıdvan Şimşek attı. Konuk ekibin tek golünü ise 27 dakikada Ferhat Kiraz kaydetti.

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