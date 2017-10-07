Kardemir Karabükspor, Popovic ile sözleşme imzalayacak

Kardemir Karabükspor, hazırlık maçında güldü: Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 0-1

Mücadeleyi Kardemir Karabükspor\'un yeni teknik direktörü Popovic de izledi

Karabük ekibi, Popovic ile pazartesi günü sözleşme imzalayacak

Ercan ATA - Bülent DİKTEPE / ANKARA, (DHA)

HAKEMLER: Suat Aslanboğa (xx), Samet Çavuş (xx), İbrahim Bozbey (xx)

STAT: Ankara 19 Mayıs

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx) (Dk. 46 Nihat Şahin x), Ahmet (x),(Dk. 46 Rantei x), Ndiaye (xx), (Dk. 46 Murat x), Orhan Şam (xx),(Dk. 28 Mert x), Alper (x)x, Skuletic (xx) (Dk. 46 Uğur x), Mehmet (xx), Khalili (x), (Dk. 46 Issah x), Zeki (xx) (Dk. 46 Silva x), Serdar x(x) (Dk. 46 Marco x), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 28 Erdi x)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (xx) (Dk. 46 Çağlar xx), Papp (xx) (Dk. 46 Talha x), Gaman (xx), Dany (xx) (Dk. 46 Osman x), Ibanez (xx),(Dk. 61 İshak x), Poko (xx), (Dk. 62 Ceyhun ?) (Dk. 67 Hüseyin x), Traore (xx), (Dk. 46 İlhan xx), Torje (xxx) (Dk. 46.Hakan x), Tanase (xx) (Dk. 61 Ferhat x), Yatabare (xx) (Dk. 46 Kerim xx), Seleznov (xx) (Dk. 85 Arif x)

SARI KARTLAR: Orhan Şam, Khalili (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk. 13 Torje (Karabükspor)

Milli maç nedeniyle ara verilen Süper Lig\'de Gençlerbirliği ile KardemirKarabükspor Ankara\'da bir hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi Kardemir Karabükspor, Torje\'nin 13\'üncü dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut karşılaşmayı yeni teknik direktör Anthony Popovic ile birlikte izledi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR, POPOVİC İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Kardemir Karabükspor\'un prensipte anlaştığı Avustralyalı teknik direktör Anthony Popovic, Türkiye\'ye geldi ve Ankara\'da kulüp başkanı Ferudun Tankut ile buluştu.

Popovic, pazartesi günü Karabük\'te kendisini kırmızı-mavili renklere bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Türkiye\'de olmaktan mutlu olduğunu belirten Popovic, şöyle konuştu:

\"SÜPER LİG\'E GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUM\"

\'\'Buraya gelmeden önce takımın oynadığı maçları izledim. Çok iyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. İç sahada Kayserispor maçımız var. Belki kısa bir süre var diyebilirler ama bizim için yeterli süre var. Takımda etkili ve iyi oyuncular var. Bir hafta içerisinde bir ekip ruhu ile Kayseri maçına en iyi şekilde hazırlanarak Süper Lig\'e galibiyetle başlamak istiyorum. Sonuçta sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son 3 haftadır galibiyete hasret bir takım ve taraftar var.\"

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ferudun Tankut, iyi bir hoca ile anlaştıklarını kendisinin yeni takımında başarılı olacağına inandığını belirtti.

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