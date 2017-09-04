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Spor

Kardemir Karabükspor galibiyet peşinde

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "İşimiz ne kadar zor olsa da tabii ki kazanmak istiyoruz

04 Eylül 2017 17:22

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, \"İşimiz ne kadar zor olsa da tabii ki kazanmak istiyoruz. Geçen sene bunu başardık. Bu sene de tekrar etmek istiyoruz\'\' dedi.
Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, sabah kendi tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Gazetecilere açıklama yapan Tolga Gül, \'\'Beşiktaş maçı kolay olmayacak bir maç. Beşiktaş, son 2 senede en fazla kazanan, en çok gol atan, en fazla puan toplayan son 2 yılın şampiyonu bir takım. Bu sene de şampiyonluğun en büyük favorisi. Haliyle zor bir maç bizi bekliyor. Geçen yıl sadece 3 defa yenildiler. Bunlardan bir tanesi Karabük\'teydi. Maç ve işimiz ne kadar zor olsa da tabii ki kazanmak istiyoruz. Geçen sene bunu başardık. Bu sene de tekrar etmek istiyoruz. Takımımız konsantre bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor\'\' dedi.
Gül ayrıca, adı Galatasaray ile anılan defans oyuncusu Latovlevici ve golcü oyuncuları Seleznov için kendilerine herhangi resmi bir teklifin gelmediğini açıkladı.
DANY: BİZİM BİR OYUN DİNAMİZMİMİZ VAR
Defans oyuncusu Dany Nounkeu ise \'\'Beşiktaş maçı ilk 3 maçımız gibi kolay olmayacak. Bunun bilincindeyiz. Beşiktaş çok iyi bir ekip. Fakat bizim bir oyun dinamizmimiz var. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk 3 maçımızdaki gibi sahaya çıkarsak bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağız diye tahmin ediyorum\'\' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Antrenmandan görüntüler
-Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül\'ün açıklaması
-Futbolcu Dany\'nin açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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