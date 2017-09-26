Kardemir Karabükspor Galatasaray hazırlıklarına başladı

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Serdar ve Ahmet Şahin ile hasta olan Seleznov katılmadı. İlhan Depe ise takımdan ayrı çalıştı.

Kardemir Karabükspor Futbol şube Sorumlusu Tolga Gül, antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Gül, teknik direktör arayışlarının sürüdüğünü ve en kısa zamanda yeni teknik direktörlerini kente getireceklerini söyledi. Hedeflerinin değişmediğini ve geçen seneden daha iyisini yapacak güçte olduklarını, küme düşecek gibi bir endişe taşımadıklarını belirtti. Galatasaray\'ın lige en iyi başlayan takım durumunda olduğunu ve mağlubiyetlerinin bulunmadığını hatırlatan Gül, \'\'Deyim yerindeyse istim üzerindeler. Çok iyi oynuyorlar, iyi maçlar kazanıyorlar. Teknik direktör Igor Tudor Galatasaray\'da iyi bir uyum yakaladı. Doku uydu. Taraftarı heyecanlandırdı. Ful tribünlere oynuyorlar ve bizide öyle bir atmosfer bekliyor. İşimizin orada ne kadar zor olduğunun farkındayız. Orada kazanmak çok zor fakat imkansız değil. Futbolda hiçbir şey imkansız değildir. Dün nasıl ki, Malatyaspor\'un 4 gollü bir galibiyetle Karabük\'ten ayrılacağını birçok kesim düşünmüyorsa ki, düşünmüyordu da. Ama oldu böyle bir şey. Futbolda hiçbir şey olmayacak diye bir durum söz konusu değil. Her şeye açık bir oyun. Futbolun güzelliği de burada. Galatasaray maçı için şunun sözünü verebiliriz; Karabükspor orada bu ligin ne kadar kuvvetli takımı olduğunu bir kez daha gösterecektir\'\' dedi

\'Lige iyi başladıklarını ifade eden Gül, \'\' Son 3 hafta kan kaybettik ama önümüzde 28 hafta var. Ligin başındayız. Şu anki hedefimiz Galatasaray maçı. Galatasaray maçı ile birlikte tekrar Türkiye\'ye iyi oynayan takımı gösterecek oradan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Sonra milli takım arası var. Yeni gelecek hoca için buda takımı tanıma adına iyi bir fırsat olacak\'\' açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenman

-Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül\'ün açıklaması

HABER-KAMERA:BÜLENT DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

