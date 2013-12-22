Kardemir Karabükspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kardemir Karebükspor, Fenerahçe maçı oynanacak. F.Bahçe, son üç maçtır yenemediği Kardemir Karabükspor’u da yenerek en yakın takipçisi Kasımpaşa ile puan farkını 10’a çıkarmak, ezeli rakipleriyle olan farkı da korumak istiyor.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında oynanacak maçta, Emenike, Kanarya formasıyla ilk kez eski takımına karşı sahaya çıkacak. Ersun Yanal, Meireles’i kadroya almadı. Maçın ilk 11'leri şöyle:

K.KARABÜK



Waterman

Uğur

Yiğit

Mabiala

İshak

Sow

Furkan

Ahmet

Hamroun

İlhan

Akpala

FENERBAHÇE



Volkan

Gökhan

Alves

Egemen

Caner

Kuyt

Alper

M.Topal

Cristian

Sow

Emenike

Coşkulu karşılama

Fenerbahçe kafilesi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Futbolcular ve Ersun Yanal, polis ekiplerinin yardımıyla otele girebildi.