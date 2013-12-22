Kardemir Karabükspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kardemir Karebükspor, Fenerahçe maçı oynanacak. F.Bahçe, son üç maçtır yenemediği Kardemir Karabükspor’u da yenerek en yakın takipçisi Kasımpaşa ile puan farkını 10’a çıkarmak, ezeli rakipleriyle olan farkı da korumak istiyor.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında oynanacak maçta, Emenike, Kanarya formasıyla ilk kez eski takımına karşı sahaya çıkacak. Ersun Yanal, Meireles’i kadroya almadı. Maçın ilk 11'leri şöyle:
K.KARABÜK
Waterman
Uğur
Yiğit
Mabiala
İshak
Sow
Furkan
Ahmet
Hamroun
İlhan
Akpala
FENERBAHÇE
Volkan
Gökhan
Alves
Egemen
Caner
Kuyt
Alper
M.Topal
Cristian
Sow
Emenike
Coşkulu karşılama
Fenerbahçe kafilesi Karabük’ün Safranbolu ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Futbolcular ve Ersun Yanal, polis ekiplerinin yardımıyla otele girebildi.