Fenerbahçe zirveye sımsıkı tutundu: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, 18. hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de evindeki son 3 maçta da sarı-lacivertli ekibi yenmeyi başarmıştı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, Selçuk, M.Topal, Kuyt, Diego, Alper, Emenike.



Karabükspor'un 11'i: Waterman, Emre, Mabiala, Traore, Viola, Sow, Furkan, Erdem, Tanju, Musa, Erkan.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Evsahibi Karabükspor'un vuruşuyla karşılaşma başladı.

4. dakikada Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yapıyor. Arka direkte topa yükselen Egemen Korkmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak Cüneyt Çakır öncesinde Egemen Korkmaz'ın rakibi Erdem Özgenç'e faul yaptığını belirten düdüğünü çalıyor.

7. dakikada Fenerbahçe Selçuk Şahin'in attığı golle 1-0 öne geçti.

7. dakikada ceza yayı önünde iyi paslaşmalar sonunda Diego'dan aldığı pas ile ceza yayının sağında topla buluşan Selçuk Şahin yerden sert ve düzgün vurarak topu ağlara gönderiyor ve takımını öne geçiren golü kaydediyor.

11. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topu önünde bulan Gökhan Gönül gelişine çok sert vuruyor ancak kaleci Boy Waterman iyi uzanarak topu tokatlamayı başarıyor. Daha sonra defansta bulunan Erdem Özgenç'in yükseklik kazandırdığı top kalenin üst direğine çarpıp oyun alanına geri dönüyor ve KDÇ Karabükspor defansı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

20. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Dirk Kuyt pasını ceza sahası içindeki Selçuk Şahin'e veriyor. Selçuk Şahin geriden gelerek gelişine çok sert vuruyor ancak top kalenin üstünden auta gidiyor.

28. dakikada Emmanuel Emenike pasını Diego'ya veriyor. Ceza yayı gerisindeki Diego gelişine şutunu çekiyor ancak top önündeki Emre Güngör'den geri dönüyor.

35. dakikada sol kanatta topla buluşan Diego iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmeden şutunu çekiyor ancak top kalenin yanından auta gidiyor.

43. dakikada ceza sahası içerisinde sol çaprazda topu önünde bulan Valentin Viola sağ ayağı ile şutunu çekiyor ancak top defanstan geri dönüyor.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

57. dakikada Volkan Demirel'in uzaklaştırdığı topu önünde bulan Erdem Özgenç ceza yayının sağından şutunu çekiyor ancak top kalenin yanından auta gidiyor.

58. dakikada Fenerbahçe, karşılaşmada 2-0 öne geçiyor.

58. dakikada Fenerbahçe, Emmanuel Emenike'nin golü ile farkı ikiye çıkartıyor. Caner Erkin'in kendi alanından savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Emmanuel Emenike ceza sahasına girer girmez kaleci ile karşı karşıya iken şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

61. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Abdou Traore arka direğe doğru ortasını yapıyor ancak top herkesi aşarak auta gidiyor.

75. dakikada Karabükspor, Abdou Traore'nin golü ile farkı bire indiriyor. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Valentin Viola arka direğe hareketlenen Abdou Traore'ye doğru ortasını yapıyor. Arka direkte rakibi Mehmet Topuz'un yanından kafa vuruşunu yapmayı başaran Abdou Traore topu ağlara gönderiyor ve takımı adına golü kaydediyor.

81. dakikada Alper Potuk ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluştuktan sonra sağ ayağı ile şutunu çekiyor ancak Boy Waterman üzerine gelen topu kontrol etmeyi başarıyor.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

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