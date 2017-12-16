Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe maçına motive oluyor

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor antrenörü Levent Açıkgöz, Fenerbahçe maçına motive olduklarını belirterek, \"Büyük maçların motivasyonu daha farklı oluyor. 2 gündür moral motivasyon üzerine çalışıyoruz. Bunu sağlarsak bir silkeleniş olur diye düşünüyoruz\" dedi.

Kardemir Karabükspor, Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenmana süresiz kadro dışlı bırakılan kaleci Ahmet Şahin ile sakatlığı süren Dany ve izinli olan Seleznov katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Açıkgöz, finansal açıdan zor bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, \"Yeni yönetimin gelmesiyle birlikte ödemeler konusunda futbolcuların beklentisi var. Hemen bir ödeme yapılacak ama belli dinamikleri harekete geçirmek için süreç istiyor. Bu süreci atlatana kadar bu futbolcu topluluğunun motivasyonunu artırarak Fenerbahçe maçına hazırlanmaya çalışıyoruz. İnşallah mevcut yapı içinde futbolcular sahaya çıkıp elinden gelenin en iyisini yapacak. Bu taşın altına elini koyan, koymak isteyen, sahip çıkan çok iyi niyetli insanların olduğunu, o insanların moral ve motivasyonunu artırmak, ellerini kuvvetlendirmek adına üzerlerine düşeni profesyonelce yapmalarının gerektiğini futbolcularımıza anlatıyoruz. Fenerbahçe maçı, bunları gösterecekleri, tekrar var olacakları bir maç. Ekstra bir şey anlatmaya gerek yok. Büyük maçların motivasyonu daha farklı oluyor. 2 gündür moral motivasyon üzerine çalışıyoruz. Bunu sağlarsak bir silkeleniş olur diye düşünüyoruz\" diye konuştu.

\"GÖNÜLSÜZ, KAFASI KARIŞIK İNSANLARLA İŞİMİZ YOK\"

Fenerbahçe ve ardından Trabzonspor ile oynayacakları maçlarda puan alacaklarını hiç kimsenin düşünmediğine dikkat çeken Açıkgöz, şöyle konuştu: \"Bu düşünülmeyen maçlardan puan alırsak mücadelenin, direnişin başlangıcı olacak. Diğer maçlarda moral ve motivasyon daha fazla olacak. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı çok önemli. Diğer maçlar hiç önemli değil. Çünkü yaptığımıza maç maç bakacağız. Bir şeye odaklanmamız gerekiyor. O da önümüzdeki Fenerbahçe maçı. Diğer maçları düşünürsek odaklanmamızda dağılma olur ve sıkıntılar başlayabilir. Maç maç gideceğiz. Bizim için Fenerbahçe maçında yüreğini ortaya koyacak arkadaşlar lazım. En doğru seçimi yapacağız. İdmanda gönülsüz olan, kafası karışık olan insanlarla işimiz yok. İdmanı yaparlar ama Fenerbahçe maçında olmazlar. Bütün bir ekip olarak pür dikkat Fenerbahçe maçına en dinamik oyuncularla çıkacağız. Çok fazla bir hata yapmadan bu maça kadro çıkaracağız. Bunu da herkes de görecek.\"

\"AHMET ŞAHİN\'İN AYRILMASIYLA ALAKALI RAPORU BEN VERDİM\"

Kaleci Ahmet Şahin\'in kadro dışı bırakılmasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine Açıkgöz, \"Ayrılmasıyla alakalı ben rapor verdim. İnşallah bundan sonraki süreçte gittiği yerlerde başarılı olur. Golcü oyuncumuz Seleznov\'a her türlü destek verildi, yardımcı olundu ama antrenmanda yok. Belinde bir problemin olduğunu söylüyor. Önemli değil. Bize sahaya çıkacak oyuncular önemli. Her futbolcuyla birebir ayrılmak gibi bir durumda yok. Zaten bir kriz içindeyiz ve bunu atlatmak için büyük bir çaba ve emek var. Süreç içinde ne olacağını göreceğiz. Emeğini, yüreğini koyacak samimiyetli insanlarla yolumuza devam edeceğiz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar

-Antrenör Levent Açıkgöz\'ün açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)