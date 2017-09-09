Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Serkan Olguncan (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (xx)- Kerim (xx), Dany (xx), Barış (xx), Papp (x), Torje (x), Poko (x) (Dk.82 İlhan Depe), Ceyhun (x), Tanase (x) (Dk.63 Seleznov x), Grozav (x) (Dk.55 Skulason x), Yatabare (x)

BEŞİKTAŞ: Fabri (xxx)- Necip (xx), Pepe (xx), Tosic (x), Caner (xx), Lens (x) (Dk.60 Quaresma x), Oğuzhan (xx), Talisca (xx) (Dk.82 Atiba), Tolgay (xx), Babel (xxx), Negredo (x) (Dk.71 Mitrovic xx)

GOL: Dk.79 Babel (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk.68 Tosic (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk.56 Torje, Dk.58 Dany, Dk.58 Yatabare (Kardemir Karabükspor) Dk.86 Necip, Dk.89 Caner (Beşiktaş)

Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kardemir Karabüskspor\'u 1-0 mağlup etti.

6\'Incı dakikada sağdan Negredo\'nun ortasında Talisca\'nın volesini kale önünde defans uzaklaştırdı.

10\'uncu dakikada Babel\'in pasını ceza sahası içinde Negredo bekletmeden Talisca ile buluşturdu. Vuruşunda kaleci Rybka topu ayaklarıyla önledi.

13\'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner\'in 6 pasa doğru ortasında Pepe\'nin kafa vuruşunda üstten auta gitti.

25\'inci dakikada Oğuzhan\'ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Babel\'in aşırtma vuruşu kaleciyi aştı. Son anda kafasıyla topu kornere gönderen Dany mutlak golü önledi.

31\'inci dakikada Yatabare\'nin pasında topla buluşan Tanase\'nin dar açıdan vuruşu yan ağlarda kaldı.

33\'üncü dakikada Soldan Caner\'in arka direğe ortasında Lens\'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

58\'İnci dakikada Yatabare\'nin ceza sahasında topa eliyle müdahale için hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Oğuzhan\'ın vuruşunda farklı şekilde üstten auta gitti.

67\'İnci dakikada Seleznov\'un ceza yayı gerisinden çektiği şut yandan auta gitti.

68\'İnci dakiakada orta sahada topla buluşan Torje\'ye Tosic kayarak müdahalesi etti. Hakem Tosic\'e ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı göstererek oyun dışına gönderdi.

73\'üncü dakikada Yatabare sağdan ön direğe doğru sert ortaladı. Caner\'in ters vuruşunda top yandan kornere gitti.

79\'uncu dakikada Oğuzhan\'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Babel\'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1

82\'inci dakikada Torje\'nin vuruşu üstten auta gitti.

84\'üncü dakikada Ceyhun\'un ceza yayı gerisinden vuruşunu Fabri yatarak önledi.

90\'ıncı dakikada Seleznov\'un ceza sahasının sol çaprazından arka direğe çektiği şutu Fabri uzanarak kornere çeldi.

90+4\'üncü dakikada Babel\'in vuruşunu kale çizgisi üzerinden Torje çıkardı.

Karşılaşma Beşiktaş\'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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