Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut, Kayserispor galibiyetini değerlendirdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, 1-0 galip geldikleri Kayserispor maçıyla ilgili olarak,\'\'Bizim açımızdan puanlarla ölçülemeyecek kadar çok önemli bir maçtı\" dedi.

Süperlig\'de 5 haftadır galibiyet alamayan Kardemir Karabükspor, dün Kayserispor\'u 1-0 mağlup ederek 3 puan aldı. Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut maçın değerlendirmesini yaptı. Tankut, 10 kişi kalmalarına rağmen alınan galibiyetten mutlu olduklarını ifade ederek şöyle dedi:

\'\'Bizim açımızdan puanlarla ölçülemeyecek kadar çok önemli bir maçtı. Önemli bir galibiyet aldık. Ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Aldığımız bu 3 puan bundan sonraki maçlarımız için çok önemli. Sezon başından bu yana iyi oyunumuzu puanlara dönüştürememiştik. İnşallah bundan sonra puanlarla devam ederiz yolumuza. 10 kişi kalmamamıza rağmen ben takımıma güveniyordum. Fakat son dakikalar ister istemez biraz stresli geçti. Futbolcularımız galibiyeti hocamız Popovic\'e armağan etti. Hocamız ilk defa takımıyla bir maça çıktı ve galip geldi. Bundan sonra her şey daha iyi olacak. Son bir haftadır yapılan çalışmalardan futbolcularda bizde çok memnunuz. Her geçen gün üzerine koyarak devam edecek diye düşünüyorum.\'\'

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