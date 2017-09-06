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Spor

Kardemir Karabükspor Başkanı Tankut: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Cumartesi günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmada galip gelmek istediklerini söyledi

06 Eylül 2017 17:03

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Cumartesi günü sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmada galip gelmek istediklerini söyledi.
Başkan Tankut, ligin ilk 3 haftasında iyi oyun oynadıklarını ve takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Takımın Beşiktaş maçındada iyi bir oyun ve performans göstereceğine inandığını belirten Tankut, \"Takımımıza güveniyoruz. İyi performansımızı sürdürmek istiyoruz. Sahamızda mutlak galip gelmek istiyoruz. Sonuçta zor bir maç ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız\'\' dedi.
Defans oyuncusu Latovlevici ve golcü oyuncuları Seleznov\'un adlarının Galatasaray ile anıldığının hatırlatılması üzerine ise Tankut, \"Biz de sadece basından yazılanları okuyoruz. Şu ana kadar da bu konuda bize ulaşan hiçbir resmi teklif yok\" diye konuştu.

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