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Spor

Kardemir Karabükspor Başkanı Aytekin: "Hem puan hem de para için koşturuyoruz"

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, kulübün maddi yönden çok iyi olmadığını belirterek, "Kalan 8 maçımız var

22 Mart 2018 12:45

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, kulübün maddi yönden çok iyi olmadığını belirterek, \"Kalan 8 maçımız var. Bu 24 puan demek. 24 puan demekte 22 milyon TL demek. Hem puan hem de para için koşturuyoruz\" dedi.
Kardemir Karabükspor gelecek hafta Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Takımının antrenmanını izleyen Başkan Mehmet Aytekin, milli maç arasının yeni teknik direktörleri Ünal Karaman ve futbolcular için bir avantaj olduğunu ifade ederek, \"Hocamız ve futbolcularımız birbirlerini daha iyi tanıyacaklar. Hocamızın takımı tanıması daha kolay olur. Birbirlerine daha kolay adapte olurlar ve birbirleriyle daha iyi kaynaşırlar. Milli maç arası artı yönde bir gelişme bizim için. İnşallah hocamız ve bizim için hayırlısı olur\" diye konuştu.
Kulübün maddi yönden çok iyi olmadığını belirten Aytekin, \"Bu aşikar. Kalan 8 maçımız var. Bu 24 puan demek. 24 puan demekte 22 milyon TL demek. Hem puan hem de para için koşturuyoruz. Alabildiğimiz her puan ve karşılığı olan para kulübümüzün ileriki günleri için çok büyük fayda sağlayacağından yeni hocamızla anlaşarak böyle bir reaksiyon gösterdik. Levent Açıkgöz hocamız da onun yanında. Önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz desek pek de yanlış bir şey söylememiş oluruz diye düşünüyorum\" dedi.
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