-KARDEMİR KARABÜKSPOR: 5 - ANKARAGÜCÜ: 1 KARABÜK (A.A) - 28.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, sahasında Ankaragücü'nü 5-1 yendi. Karşılaşmanın 2. dakikasında Kardemir Karabükspor'da duran topu kullanan Hakan Özmert'in ceza sahası içerisine gönderdiği hava topuyla buluşan İlhan'ın kafa vuruşunda top kaleci Senecky'in kucağında kaldı. 6. dakikada Hakan Söyler, ceza sahasında bulunan İlhan'a pasını verdi. İlhan'ın 2 futbolcuyu geçerek yaptığı vuruşta top, yan ağlarla buluştu. 10. dakikada Ankaragücü'nde defanstan atılan uzun pasta topla buluşan Turgut, önünün boş olmasını değerlendirerek ceza sahası içerisine girdi. Turgut'un sert vuruşunda meşin yuvarlak direği sıyararak auta çıktı. 21. dakikada Hakan Özmert'in sol çaprazdan duran topla yaptığı ortasını defans uzaklaştırdı. Defanstan dönen topu karşılayan Seriç'in düzeltmeden yaptığı sert vuruşunda top direğin yanından auta gitti. 25. dakikada kaptan Bülent'in defanstan attığı uzun pasla buluşan Emenike, 2 futbolcuyu geçerek ceza sahası içerisine girdi. Emenike'nin sol çaprazdan yaptığı sert vuruşunda kaleci Senecky'nin yanından geçen meşin yuvarlak filelerle buluştu, 1-0. 42. dakikada Hakan Özmert'in sert vuruşunda sol köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Senecky uzanarak aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibinin üstünlüğü tamamlandı. -2.YARI 51. dakikada Kardemir Karabükspor'da Yasin'in sol çaprazdan yaptığı ortada ceza sahasında bulunan İlhan'ın rövaşatasında meşin yuvarlak kaleci Senecky'yi geçerek filelerle buluştu: 2-0 57. dakikada Kardemir Karabükspor'da duran topu kullanan Birol'un kaleye yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Senecky'nin parmaklarına değerek filelerle buluştu. 3-0 59. dakikada Ankaragücü'nde, Sapara ile Güven'in kullandığı çift vuruşta, Sapara mükemmel bir golle skoru 3-1'e getirdi. 74. dakikada Kardemir Karabükspor'da Birol ileride bulunan Emenike'ye pasını verdi. Emenike ceza sahasında Ankaragücü futbolcularını geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emenike'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Senecky'nin sağından geçerek filelere buluştu. 4-1 86. dakikada Kardemir Karabükspor'da Birol'un sert vuruşunda kaleci Senecky'nin elinin üzerinden geçen meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti. 5-1 Karşılaşma, 5-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Serkan Çınar xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx Karabükspor: Tomiç xxx, Şenol x (Dk. 20 Yasin xx), Hakan Özmert xx (Dk. 45 Birol xxx), Kerim xxx, Tchani xxx, Bülent xxx, Seriç xxx, İlhan xxx, Silva (Dk. 72 Mehmet), Hakan Söyler xxx, Emenike xxx Ankaragücü: Senecky x, Rajnoch xx, Güven xx, Murat xx, Sapara xx, Turgut xx, Uğur xx (Dk. 63 Özgür), Zewlakow x (Dk.45 Metin xx), Adem xx, Sestak x (Dk. 45 Gabriç xx), Aydın xx Goller: Dk. 25 ve 74 Emenike, Dk. 51 İlhan, Dk. 57 ve 86 Birol (Kardemir Karabükspor), Dk. 59 Sapara (Ankaragücü) Sarı Kartlar: Dk. 8 Silva, Dk. 72 Mehmet (Kardemir Karabükspor), Dk. 45 Zewlakow, Dk. 52 Uğur (Ankaragücü)