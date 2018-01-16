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Spor

Kardemir Karabükspor 2'nci yarıya iyi başlamak istiyor

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu sahalarında Gençlerbirliği ile çok önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, ''Ligin 2'nci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

16 Ocak 2018 22:13

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu sahalarında Gençlerbirliği ile çok önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, \'\'Ligin 2\'nci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah her şey lehimize olur ve kazanan taraf biz oluruz\'\' dedi.
Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Teknik direktör Levent Açıkgöz gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan yeni transfer Kage ile izinli olan Kerim Zengin katılmadı. Antrenman öncesi açıklama yapan Açıkgöz, yeni transferlerin devre arası kampına geç katılmalarının handikapını yaşadıklarını, ancak takıma hızla adapte olduklarını söyledi.
Şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, Gençlerbirliği maçına en uygun kadro ile çıkacaklarını belirten Açıkgöz şöyle dedi:
\'\'Gençlerbirliği\'nin ve bizim durumumuz ortada. Bir fark var. Biz kendi sahamızda oynuyoruz. Oyuncularımın maçta elinden gelenin fazlasını ortaya koyacağına eminim. Sıralamada bulunduğumuz yer itibarıyla bizim için ligin sonu değil. Çok önemli bir maç. Ligin 2\'nci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah her şey lehimize olur ve kazanan taraf biz oluruz.\'\'
En büyük amaçlarının ligde kalmak olduğuna dikkat çeken Açıkgöz, \'\'Kalan 17 hafta ve 51 puan var. Biz 17 haftanın sonunu düşünerek değil, önümüzdeki maçı düşünerek hareket edeceğiz. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçından alacağımız kazanımlar, diğer maçlara daha olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Maç maç bakarsak daha iyi olur. Hep önümüzdeki maça odaklanmamız lazım. Bu bizim için daha sağlıklı olacaktır\'\' dedi.
Açıkgöz, sakatlığı geçen Dany\'nin durumunun maç saatinde belli olacağını, takıma yeni bir stoperin önümüzdeki günlerde katılacağını söyledi.

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- Antrenman
- Teknik direktör Levent Açıkgöz\'ün açıklaması

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