-KARDEMİR KARABÜKSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 2 (İLK YARI) Karabük (A.A) - 29.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında savunma güvenliğini ön planda tutan Kardemir Karabükspor, gol pozisyonlarına da girdi. Beşiktaş, Quaresma'nın sol kanattan getirdiği toplarla etkili oldu. 2. dakikada Kardemir Karabükspor'da Birol'un sağ çapraza attığı topla buluşan Emenike'nin şutu, üst direği sıyırarak auta gitti. 3. dakikada sol kanattan Kardemir Karabükspor'un kullandığı kornerin devamında ceza sahası içinde Emenike, Şenol'un kafa pasında önüne düşen topu kaleci Cenk'in sağ tarafından ağlara gönderdi: 1-0 10. dakikada Beşiktaş sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Necip Uysal'ın kafasıyla geri aşırdığı meşin yuvarlağı Nobre kafayla ağlara gönderdi: 1-1 20. dakikada Kardemir Karabükspor'da Cernat'ın orta sahadan attığı uzun topla ceza sahası içinde Emenike'nin buluştuğu meşin yuvarlak kaleci Cenk'in kucağında kaldı. 26. dakikada Tabata'nın sağ çaprazdan kullandığı duran topa ceza sahası içinde kafasıyla vuran Nobre, topu kaleci Tomiç'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-2 Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Tolga Özkalfa, Ali Saygın Ögel, Volkan Narinç Kardemir Karabükspor: Tomiç, Birol, Mehmet, Şenol, Florin, Kerim, Armand Tchani, Seriç, Cosmo Do Silva, Emenike, Fatih Beşiktaş: Cenk, İbrahim Üzülmez, Ernst, Necip, İbrahim Toraman, Zapotocny, Ekrem Dağ, Quaresma, Tabata, Guti, Nobre Goller: Dk. 3 Emenike (Kardemir Karabükspor), Dk. 10 ve 26 Nobre (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 22 Emenike (Kardemir Karabükspor)