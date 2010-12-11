-KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - MEDICAL PARK ANTALYASPOR: 0 (İLK YARI) KARABÜK (A.A) - 11.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor-Medical Park Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Kaşılaşmanın 13. dakikasında sağ çaprazda bulunan Kerim, topu orta alanda Yasin'in önüne bıraktı. Yasin'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 24. dakikada Medical Park Antalyaspor'da Tita'nın sol çaprazdan yaptığı ortada kaleci Tomiç pozisyon oluşmasına izin vermedi. 30. dakikada Kardemir Karabükspor'da sol çaprazdan atak yapan Emenike ceza sahası içinde bulunan İlhan'a pasını verdi. İlhan topu düzeltmek isterken kontrolünü kaybederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak uzaklaştı. 36. dakikada Kardemir Karabükspor'da Emenike şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlığı İlhan'a gönderdi. Önü boş olan İlhan'ın şutunda kaleci Ömer Çatkıç son anda uzanarak topu kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Süleyman Abay, Alpaslan Dedeş, Cemil Bingül Kardemir Karabükspor: Tomiç, Birol, Kerim, Tchani, Bülent Bal, Yasin, İlhan, Murat, Silva, Hakan Söyler, Emenike Medical Park Antalyaspor: Ömer Çatkıç, Kerem, Erkan Sekman, Uğur İnceman (Dk. 44 Ertuğrul), Necati Ateş, Zitouni, Sedat, Deniz, Radeljic, Yenal, Tita Sarı Kartlar: Dk. 25 Tita (Medical Park Antalyaspor), Dk. 45 Silva (Kardemir Karabükspor)