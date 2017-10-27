Kardemir Karabükspor - Keçiörengücü maçının ardından

Kardemir Karabükspor teknik direktörü Tony Popovic, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında şöyle dedi:

\'\'Tabii ki alt ligden bir takıma karşı mücadele ettiğimiz için beklenen bir sonuçtu galip gelmemiz. Sahada doğru işler yapıp maçı kazandık. Gol yememiz beni biraz hayal kırıklığına uğratsa da yine de futbolcularım iyi oynadı. Sahamızda bir maç daha kazanmak da ayrıca bir mutluluk bizim için.\'\'

Popovic, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında sahalarında karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçı içinde şunları söyledi:

\'\'Rakibimizi çok yakından takip ediyoruz. Çok iyi analiz ettik. İyi hazırlanıp, en iyi kadroyu sahaya sürüp galibiyet almak için çalışacağız, çabalayacağız. Burası benim için yeni bir tecrübe. Benim amacım çok maçlı periyotta her futbolcunun oynamasını sağlamak. 3 haftadan bu yana buradayım. Çok iyi gelişme kaydediyoruz, iyi ilerliyoruz. Hep beraber iyiye doğru gideceğimizi biliyorum.\'\'

Keçiörengücü Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu ise,\'\'Takım olarak herkesin zevk aldığı bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Ligde de attığımız gol sayısı belli. Bugün de seyredenlere zevkli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım iyi mücadele etti. Ellerinden gelen gayreti gösterdi. Bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic\'in açıklaması

-Keçiörengücü Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu\'nun açıklaması