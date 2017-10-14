Kardemir Karabükspor - Kayserispor maçının ardından

Kardemir Karabükspor teknik direktörü Tony Popovic, 4 maç sonra galip geldikleri Kayserispor maçı ardından düzenlenen basın toplantısında İlk defa gol yemeden bir maçı bitirdikleri için mutlu olduklarını belirten Popovic, \"Bugün kulüp olarak futbolcularımızın gösterdiği çok tatmin edici ve yeterli performans bizi galibiyete ulaştırdı. Rakibimize maçın başında takım olduğumuzu gösterdik. Maça da iyi ve kontrollü başladık. Fakat Yatabare\'nin sakatlanması ve ardından Papp\'ın kırmızı kart görmesi gibi bazı zorluklar yaşadık. 10 kişi kalmamız büyük sorun yarattı. Fakat takımım inanılmaz bir şekilde mücadele ederek güzel bir gol attık. Torje\'nin golü çok iyiydi. Kayserispor gibi zor bir takıma karşı bu galibiyeti aldık. İlk defa gol yemeden bir maçı bitirdik. Bu açıdan da çok mutluyum. Takımımı daha da geliştireceğime inanıyorum.\'\'

SUMUDİCA: KAYSERİSPOR ÇOK BÜYÜK BİR TAKIM DEĞİL

Daha iyi futbol oynayan takım olduklarını düşündüğünü ifade eden Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, \'\'Maçı kontrol ettik. Çok fazla yakaladığımız fırsatı değerlendiremedik. Rakibimiz yakaladığı tek fırsatı değerlendirdi. Daha sonra golü bulmak için 3 forvete dönerek maçı çok zorladık. Ama olmadı, yapamadık. Bazen futbolda böyle sonuçlar oluyor. Ağlamak için zamanımız yok. Çünkü haftaya diğer bir maçımız var. Kayserispor çok büyük bir takım değil. Normal bir takım. İyi futbol oynadığımıza inanıyorum. Bugün şansımız yoktu. Bazen 11\'e 11 oynamak daha iyi bence. Daha fazla konsantre olursun. 1 kişi fazla oynadığın zaman maçı kazandığını düşünürsün. Oyuncularım maçı kazandıklarını zannettiler herhalde. Rakip eksik kalınca konsantrasyonumuzu kaybettik. Ama fırsatları da yakaladık. Sadece defans yaptı rakip. Bir hatamızdan golü buldular.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Popovic\'in açıklamaları

-Sumudica\'nın açıklamaları

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)