Kardemir Karabükspor - İstanbulspor maçının ardından

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında sahasında TFF 1\'inci Lig ekibi İstanbulspor\'u 2-1 mağlup etti.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Popovic, şöyle konuştu:

“Bizim için bu maçın en büyük artısı uzun süre oynamayan oyuncularımızın 90 dakika forma şansı bulmasıydı. Bu oyuncularımızla maç boyunca çok iyi baskı kurduk. Çok fazla gol fırsatı yakaladık. Kazandığımız için mutluyum. Fakat daha fazla farkla maçı kazansaydık. Bu açıdan da biraz hayal kırıklığına uğradım. Kupa ya da lig farketmez. Maç kazanmak her zaman takım için olumludur. Takıma moral verir. Şu anda tek düşüncemiz, cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Göztepe maçı. Tüm düşüncemiz o yönde.”

İSTANBULSPOR CEPHESİ

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise, \'\'Seyir zevki güzel bir maç oldu. Maç dengeli başladı. Rakibimiz 2 pozisyon buldu. Kalitesinden dolayı bu pozisyonları değerlendirdi. 2\'nci yarıya daha ciddi başladık. Golü bulduktan sonra bir kaç hamle yaptık. Daha dengeli bir maç oldu ancak kaybettik. Bu skor bizim için bir avantaj sayılabilir. Maç eksiği olan oyuncularımızı görme fırsatı bulduk. Bu da bizim için çok olumlu oldu\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tony Popovic\'in açıklamaları

-Tamer Avcı\'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)