Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe maçının ardından

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kardemir Karabükspor\'u 7-0 yendi. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarının karşısına çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 7-0 galip geldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada son haftaya umutları taşınması açısından mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyledi. Rakipleriyle ligi aynı puanda bitirme ihtimallerini düşünerek önce galibiyeti sonra da farkı artırmayı düşündüklerini belirten Kocaman, \"2 faktör vardı. Bir tanesi hafta içerisindeki ummadığımız, beklemediğimiz kupa yenilgisinden sonra özellikle bu maça oyuncuların nasıl motive olacağı, odaklanacağı soru işaretiydi. Birinci dakikadan son dakikaya kadar olan görüntü hem odaklanmanın yüksek olduğu hem de ciddiyetin özellikle önemli olduğunu gösterdiler. Bizim odaklanmamız ve ciddiyetimiz kadar Karabükspor\'un tabii kadrosunun güçsüz olmasından ziyade kafaca biraz olayın dışına çıkmış olmaları, çok erken gelen gol ve arka arkaya gelen goller konsantrasyonlarının düşmesine neden oldu, bu da farklı bir skora yol açtı. Özellikle bunun altını çiziyorum, odaklanma, maç ciddiyeti çok önemli. Umutları son haftaya taşıdık’’ dedi.

Farklı skorun çift forvet oynamalarından mı yoksa rakibin güçsüz kalmasında mı kaynaklandığı yönünde gelen bir soruya Kocaman, rakibin güçsüz oluşunun bunda daha çok etkili olduğunu, zaten yüzde 80-90 saha yerleşimlerinin 4-4-2 olduğunu belirtti. Anadolu takımlarının özellikle Fenerbahçe\'ye karşı daha çok odaklandıklarının gözlendiği yönündeki soruya ise Kocaman, \"Tabii ki büyük takımlara karşı konsantrasyon farklı oluyor. Ancak son birkaç senedir Fenerbahçe üzerinden farklı bir algı yürütülüyor. Hem yürütülüyor hem de rakiplerin odaklanmasında sanki biraz daha fazlalık var diye gözüküyor. Çok net bir fotoğraf. Ama yapacak da bir şey yok, bu böyle’’ diyerek yanıtladı.

Kocaman son hafta maçlarında Galatasaray\'ın kaybetmesi, kendileri ve Başakşehir\'in kazanması halinde üçlü averaja gireceğini, bu durumda ise Başakşehir\'in şampiyon olacağını söyledi.

Fenerbahçe\'nin bugün gereken averajı sağladığı, son hafta maçlarında Göztepe ve Kasımpaşa\'nın sürpriz yapacağına inanıp inanmadığı sorusuna Kocaman, milli takımın Avrupa Şampiyonası\'na gidişini örnek vererek, şöyle dedi: \"Zor bir olasılıktı, oldu. Futbolun güzel taraflarından bir tanesi de bu. Göztepe\'nin Galatasaray\'ı normal şartlarda yenebilme hali var. Akhisar\'ın bizi yendiği gibi. Galatasaray\'ın -bu işin son dönem psikolojisi de var ama- deplasmandan 7 mağlubiyet aldığını da unutmamak gerekiyor. Umarım ve dilerim sadece kendi adımıza değil, hakça oyunlar olur. Hakça oyunlardan da doğruları yapanlar kazanır. Kazanan takımı kendi adıma her zaman olduğu gibi tebrik etmesini, kutlamasını da bileceğim. Umarım ve diliyorum ki kendi adıma, kulübüm adıma istediğimiz skorlar çıkar.\"

Başkanlık seçiminin kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulmasına ise Kocaman, \"Sadece seçim değil, seçim ve etrafındaki pek çok olayın zaten bugüne kadar yeterince etkisi oldu. Bu etki zaman zaman olumlu olabilir, yüzdesel olarak az olsa da. Yüzdesel olarak fazla da olsa zaman zaman olumsuz da oldu tabii. Bunu inkar etmenin, kabul etmemenin de bir anlamı yok’’ şeklinde cevap verdi.

ÜNAL KARAMAN: \"BU BİR GÜÇ MESELESİ\"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise futbol oynamaya gayret eden bir oyuncu topluğu olduklarını söyledi. Güçlerinin sınırlı olduğunu ifade eden Karaman, \"Bu sınırlı güç içerisinde futbolu çirkinleştirmeden oynamaya gayret gösterdiğiniz anda karşınızda belli bir dirence sahip rakip bulduğunuzda maalesef ki işiniz zorlaşıyor. Devre arası belki senenin yapılanması adına bir planlamaya gidilmiş ama bunun içinde doğrudur yanlıştır tartışılacak bir çok konu olabilir. Sonuçta bir kadro yapısı oluşmuş, bu kadro yapısı şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, iyi niyetli oyunculardan kurulu. Ama bu bir güç meselesi, yetenek meselesi ve kadro mühendisliği, oyuncunun tercihinde olan bir konu değil’’ diye konuştu.

Transfer döneminde kadro mühendisliği yaparken alternatiflerin hepsinin değerlendirilebilir ve belli bir direnç ölçüsü içerisinde kadro yapısı oluşturulabileceğini aktaran Karaman, şöyle konuştu: \"Bugüne baktığımız anda acısı bize kalıyor, üzülüyoruz. \'Oyuncularım kötü niyetli\' asla diyemem. Sahada tekme atan oyuncum yok. \'Atsınlar\' demiyorum, direnç gösteren, isyan eden oyuncum yok. Sadece futbola özgü, topun peşinde koşan, futbol oynamaya çalışan bir oyuncu topluluğu. Niyet var ama yetenek, seviye biraz daha aşağıya düşünce ortaya böyle sonuçlar çıkıyor. Oyuncularım adına da üzülüyorum. Çünkü geleceğe daha güzel hatıralar bıraksınlar istiyorum. Maalesef ki gücümüz bu kadar, elimizden gelen bu kadar.\"

Geldiği günden beri kadronun yetmeyeceğini söylediğini hatırlatan Karaman, \"1\'inci Lig kolay bir lig değil. 1\'inci Lig\'e düşen takımların belki silahları bizim kadromuzda mevcut değil. Akıcı bakarsınız olaya, empati yaparsınız. Devre arası gönderdiğiniz 4-5 oyuncuyu tutmuş olsanız, yine yarışın içerisinde olacaksınız, yine puan kazanacaksınız, belki oyuncuların parasını kazanacaksınız federasyondan, onların ödemesini yapacaksınız. O oyuncuları gönderiyorsunuz, yeni oyuncu kadrosu düşünüyorsunuz. Kadromdaki bütün oyuncuların sezon başından beri attıkları gol sayısı iki. Onu da penaltıdan atmışız, diğeri penaltı dönüşü tamamladığımız bir gol. Bir Süper Lig takımısınız, Süper Lig takımının daha farklı düşünülmesi, algılanması, şekil içerisinde değerlendirilmesi gerekirdi. O yapılmış, yapacak bir şey yok. Bu kadro yapısı, tabii ki 1\'inci Lig için de yeterli değil. Allah korusun bu anlayış bizi orada da sıkıntıya sokar’’ dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman’ın açıklamaları

- Ünal Karaman’ın açıklamaları