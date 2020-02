Kardemir Karabükspor - Boluspor: 0-2

Bülent DİKTEPE/KARABÜK(DHA)

STAT: Dr.Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan(xx), Cemal Bingül(xx), Gökmen Olgaç(xx) KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan(x) – Arda(x), Can(x), Sezerx(), Ali Kemal(xx), Berk(), Ahmet Karadayı(x), Hüseyin(x), Melih(x), Arif(x)(Dk. 81 Toykan), Batuhan(x)(Dk.73 Doğukan x) BOLUSPOR: Gökhan(xx) – Hayrullah(xx), Dimov(xx), Ümit(xx), Ufuk(xx), Guido(xxx), Umut(xx)(Dk.74 İsmail x), İshak(xx)(Dk.65 Burak x), Akabueze(xxx), Melih(xx)(Dk.81 Yusuf), Özgür Can(xxx)

GOLLER: Dk.40 Özgür Can, Dk.62 Guido(Boluspor) KIRMIZI KARTLAR:Dk.88 Batuhan(Kardemir Karabükspor)Dk.85 Yusuf(Boluspor )

SARI KARTLAR: Ali Kemal, Berk, Arda, Can, FurkanKardemir Karabükspor) Hayrullah, İshak, Özgür Can, Guido(Boluspor)

Spor Toto 1’inci Ligi 11’inci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Boluspor’a 2-0 mağlup oldu

30’uncu dakikada Ali Kemal’in yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

40’ıncı dakikada soldan ceza sahasına giren Akabueze altıpasa doğru ortaladı. Özgür Can’ın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

62’nci dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topu altıpas içinde önünde bulan Guido’nun vuruşu ağları havalandırdı.0-2

Karşılaşma Boluspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı



