Kardemir Karabükpor-Medipol Başakşehir: 3-1

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Hakan Yemişken (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (xx)- Kerim Zengin (xx), Dany (xxx), Barış (xx), Papp (xx), Torje (xxx) (Dk.79 Osman x), Poko (xx), Ceyhun (xx), Tanase (xx) (Dk.86 Skulason), İlhan (xx)(Dk.54 Grozav xxx), Yatabare (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (x)- Uğur(x) (Dk.63 Emre Belözoğlu x), Epureanu (x), Da Costa (x), Alparslan (xx), Kerim Frei (xx), İrfan Can (x) (Dk.63 Adebayor x), Gökhan İnler (xx), Tunay (xx), Napoleoni (xxx), Cikalleshi (x) (Dk.79 Elia x)

GOLLER:Dk. 29 Torje,Dk.45+1 Epureanu (kendi kalesine) Dk.67 Grozav (Kardemir Karabükspor) Dk.21 Napoleoni, (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dany, Grozav (Kardemir Karabükspor) İrfan Can (Medipol Başakşehir)

Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Medipol Başakşehir\'i 3-1 mağlup etti.

12\'nci dakikada Gökhan İnler\'in ara pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Kerim Frei\'in vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

21\'inci dakikada Tunay\'ın soldan arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırmak istediği top Napoleoni\'nin önüne düştü. Bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-1:

29\'uncu dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Torje\'nin arka direğe doğru yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1

39\'uncu dakikada serbest vuruşu kullanan Torje altıpas içerisine ortaladı. Müsait durumda ki Yatabare\'nin kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.

45+1\'inci dakikada sağdan gelişen atakta İlhan ön direğe yerden sert gönderdi. Rakibinden önce topa müdahale etmek isteyen Epureanu topu kendi filelerine gönderdi: 2-1

50\'nci dakikada savunmadan seken topu penaltı noktasının hemen önünde kontrol eden Kerim Frei\'n vuruşu az farkla üstten auta gitti.

55\'inci dakikada serbest vuruşta Torje penaltı noktasına doğru ortaladı. Ceyhun\'un kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

67\'inci dakikada Grozav\'ın yaklaşık 28 metreden çektiği şut ağlara gitti: 3-1

72\'nci dakikada Tanase\'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Grozav, vurmak yerine pasını rakibe verince takımını mutlak bir golden etti.

81\'inci dakikada Ceyhun\'un sağdan ortasında Tanase\'nin penaltı noktası üzerinden vuruşu üstten auta gitti.

83\'üncü dakikada Osman\'ın sağdan ön direğe ortasında Yatabare\'nin kafa vuruşu direk dibinden auta gitti.

90+4\'üncü dakikada Yatabare\'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ceyhun\'un vuruşunu kaleci Volkan kurtardı.

Maç 3-1 sona erdi



