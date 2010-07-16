-KARDEMİR İŞÇİLERİNE GIDA YARDIMI KARABÜK (A.A) - 16.07.2010 - Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'de çalışırken iş akitleri feshedilen ve ücretsiz izne çıkartılan 58 işçiye, Bursa OYAK Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ile Bosch ve Siemens ortak kuruluşu BSH fabrikasında çalışan Türk Metal Sendikasına üye işçiler gıda yardımı yaptı. Türk Metal Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Yavuz Gökçe, sendikalarının Karabük temsilciliğine gönderilen gıda ürünlerinin işçilere dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, KARDEMİR' de devam eden yetki mücadelesi sırasında sendikalarına üye olan 29 işçinin iş akitlerinin feshedildiğini, 29 işçinin de zorunlu izne çıkartıldığını anımsattı. Hukuk dışı uygulama karşısında zor duruma düşen işçilere, Bursa'daki fabrikalarda çalışan sendikalarına üye işçilerin sahip çıkarak yardım gönderdiklerini belirten Gökçe, şöyle konuştu: ''KARDEMİR yönetimi, mevcut yetkili Çelik-İş Sendikası ile el ele vererek anayasal hakkı olan sendika seçme hakkı kullanan işçileri, diğer işçilere göz dağı vermek için mağdur etti. Fabrika yönetimi tarafından iş akitleri feshedilen ve yıllardır aidat ödediği sendikaları tarafından dışlanan işçilerimize Bursa'daki işçilerimiz sahip çıkarak her biri 80 kilogram gelen temel gıda maddeleri ve temizlik maddelerinin yer aldığı paketler gönderdi. Arkadaşlarımıza gerek ayni, gerekse nakdi yardımlar yaparak mağduriyetlerini bir nebze de olsa azaltmaya çalışıyoruz. KARDEMİR'de yetkiyi aldığımız gün, bu arkadaşlarımızın yeniden iş başı yapmaları öncelikli şartlarımız arasında olacak. Türk Metal Sendikası, mağdur durumdaki KARDEMİR işçilerine yardımlarını devam ettirecek.''