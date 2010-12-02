-KARDEMİR İŞÇİLERİ CHP'DE ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'de çalışırken iş akitleri feshedilen işçilerle ilgili olarak, ''Hükümet, referandum öncesinde sendika özgürlüğünü geliştirme vaadinde bulunmuştu. Yapılan Anayasa değişikliğini sendika özgürlüğü olarak sunmuşlardı, ama AKP gerçek yüzünü KARDEMİR'de göstermiştir'' dedi. Çetin, iş akitleri feshedilen işçilerden 29'u ve beraberlerindeki Türk Metal Sendikası Genel Mali Sekreteri Mehmet Soyupek ile parti genel merkezinde bir araya geldi. İşçileri ''Evinize hoşgeldiniz'' diye karşılayan Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da görüşmeye katılmasının planlandığını ancak Bursa gezisi nedeniyle bunun gerçekleşmediğini söyledi. Çetin, KARDEMİR işçilerinin işyerleri için bugüne kadar büyük mücadele gösterdiklerini, işçilerin sendikal seçme özgürlüğünü kullanmak istemeleri nedeniyle işten çıkarılmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Sendikal tercihleri nedeniyle 320 civarında işçinin iş akitlerinin fesh edildiğini ancak daha sonra fabrikaya bin 200 yeni işçi alındığını ifade eden Çetin şunları söyledi: ''Bunun, bütün ülkenin gözü önünde yapılması ve bu duruma gerekli tepkinin verilmemesi çok manidardır. Hükümet, referandum öncesinde sendika özgürlüğünü geliştirme vaadinde bulunmuştu. Yapılan Anayasa değişikliğini sendika özgürlüğü olarak sunmuşlardı ama AKP gerçek yüzünü KARDEMİR'de göstermiştir. Hükümet demokratikleşme vadediyor, temel hak ve özgürlükleri geliştirme vadediyor ama yalan söylüyor. Bir ülkede sendikal haklar gelişmedikçe o ülkede demokrasiden, özgürlüklerden söz edilemez. Özgürlük kavramını sahte emelleri için kullanan bir hükümetle karşı karşıyayız.'' Çetin, işçilerin eyleminin meşru ve haklı bir eylem olduğunu dile getirerek, CHP olarak sonuna kadar KARDEMİR işçilerinin yanında olacaklarını bildirdi. İşten çıkarmaları ''vicdansızlık'' olarak ifade eden Çetin, bu durumun ülkeyi yönetenler tarafından da bilinmesi gerektiğini söyledi. Çetin, işçi sorunlarıyla yakından ilgilenmek amacıyla parti olarak 81 ilde ''Emek Bürosu'' kuracaklarını da hatırlattı. CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral de dün Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'e bir ziyaret gerçekleştirdiğini, ziyarette KARDEMİR işçilerinin sorunlarını aktardığını anlatarak, ''Kendisi de Karabük'lü olan Sayın Şahin'den konuya müdahil olmasını istedim. Davanızda sonuna kadar haklısınız. Biz de CHP olarak sonuna kadar arkanızdayız'' dedi. Bayram Meral, açlık grevi yapan işçilerden de eylemlerine son vermelerini istedi.