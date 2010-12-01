-KARDEMİR İŞÇİLERİ ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'de çalışırken iş akitleri feshedilen işçiler adına Ankara'ya gelen 25 işçiden 5'i, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ile görüştü. Kavlak, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, işçiler Ankara'ya ulaşmadan önce AK Parti yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ve Kapusuz'un kendilerine bugün randevu verdiğini söyledi. İşçileri temsilen 5 kişinin görüşmeye katıldığını anlatan Kavlak, ''Ziyarette arkadaşlar, KARDEMİR'de yaşanan olayları anlattı. Kendilerine isnat edilen, işten atılma sebepleri konusunda kendilerine verilen yazıları, Kapusuz'a iletti. Kapusuz, bunları okuyup 'Gerçekten siz bunları yaptınız mı?' diye sorduğunda, arkadaşların kendilerine isnat edilen suçların bulunduğu tarihte işte olmadıklarını, izinli olduklarını öğrendi'' dedi. Karabük'te bir insanlık dramı yaşandığını ifade eden Kavlak, ''Burada sendikal mücadeleden dolayı insanlar atılıyormuş gibi gösteriliyor. Sendikal mücadele Ağustosun 3'ü itibariyle bitmiştir, olay yargıya intikal etmiştir. Artık yargının verdiği karar neyse buna herkes riayet edecektir. Bundan kimsenin kaçma şansı yok'' diye konuştu. KARDEMİR'de yaklaşık 350 işçinin iş akdinin feshedildiğini belirten Kavlak, şöyle devam etti: ''Bir taraftan 100-120 arkadaşımız 'İş yok, sipariş yok' diye ücretsiz izne gönderildi. Bir taraftan senelik izni hak etmemiş arkadaşlarımıza, iş olmamasından dolayı gelecek yılın senelik izni kullandırıldı. Ancak bir taraftan da bin 500 kişi işe alınıyor. Burada tamamen Türk Metal Sendikasına üye olan bin 500-bin 600 arkadaşımızın tasfiyesi söz konusu. Buna da birilerinin el atması lazım. En doğru adres ise Hükümet. Sayın Kapusuz'un da bizden aldığı bilgileri sağlıklı ve eksiksiz şekilde Sayın Başbakan'a ileteceğine eminiz.'' Kavlak, Kapusuz'un ''konuyla ilgili şirket yetkilileriyle görüşeceğini, telefon görüşmelerinden sonuç alamazsa kendilerini Ankara'ya davet edeceğini ve sonucu kendilerine bildireceğini'' söylediğini kaydetti. Sendikanın yetki alma sürecini de anlatan Kavlak, ''Örgütlenmeye başladığımızda 2 bin 644 çalışan vardı. 2 bin 100'ünü üye yaptık. Bu çoğunluğu ekarte etmek için bin 500 fazladan işçi aldılar. Bu, Türk Metal Sendikasına yetki vermemek için yasanın etrafında dolanmaktır'' dedi.