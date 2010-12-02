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Ekonomi

''KARDEMİR İŞÇİ ÇIKARMAYI ASKIYA ALDI'' KARABÜK (A.A)

02 Aralık 2010 11:01

-''KARDEMİR İŞÇİ ÇIKARMAYI ASKIYA ALDI'' KARABÜK (A.A) - 02.12.2010 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ'de son günlerde yaşanan bazı işçilerin iş akitlerinin fesh edilmeleri ile ilgili olarak, ''KARDEMİR işçi çıkarmayı askıya aldı'' dedi. KARDEMİR'deki işçilerin iş akitlerinin fesh edilmesini araştırmak için Karabük'e gelen Ekici ve MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan, Vali İzzettin Küçük, KARDEMİR Genel Müdürü Fadıl Demirel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüştü. Ekici, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının, fabrikadaki işten çıkartmaları durdurmak olduğunu söyledi. Ziyaretlerinde 'siyasi rant elde etmek' gibi düşüncelerinin olmadığını ve yaşanan sorunları çözmek istediklerini anlatan Ekici, şöyle konuştu: ''Bu ziyaretimizin amacı bir şeyleri kırmak dökmek, provoke etmek amacını taşımıyor. Ortada sorun vardır. Sorumlu siyasetçiler olarak, bu sorunun çözümüne hangi oranda ve nasıl katkı sağlarız, onun peşindeyiz. Fabrikadaki çalışma barışı da son derece önemlidir. Ama maalesef basın mensuplarının ve bizim de Ankara'dan sürekli takip ettiğimiz bu süreç, bugün gelişen olaylar sosyal yaraya dönüşmüştür. Süreç artık işçiye zarar verir hal almıştır. Bunu Çelik-İş Sendikası, Türk Metal Sendikası diye ayırmadan yetkili veya yetkisiz sendika ayırımı yapmadan söylüyorum. Bu sosyal sorunlara sendikalar sahip olmak zorundadır. İkinci taraf işverendir. İşveren elbette şirketin geleceğine dönük hesapları yapmaya muktedirdir ve burası nihayetinde anonim şirkettir. KARDEMİR, işçi çıkarmayı askıya aldı. İşveren Karabük'teki sosyal barışın korunması, insan hakkının korunması konusunda yeterli, azami gayreti göstermek zorundadır.''

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