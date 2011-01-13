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KARDEMİR GENEL MÜDÜRÜNE HASTANEDE YUMRUKLU SALDIRI KARABÜK (A.A)

13 Ocak 2011 18:44

-KARDEMİR GENEL MÜDÜRÜNE HASTANEDE YUMRUKLU SALDIRI KARABÜK (A.A) - 13.01.2011 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş Genel Müdürü Fadıl Demirel ve koruması, fabrikada iş kazasında yaralanan işçiyi hastanede ziyaret ettiği sırada yumruklu saldırıya uğradı. KARDEMİR'de çalışırken iş kazası sonucu eli kopan ve Karabük Devlet Hastanesine kaldırılan Bülent Bostancı'yı ziyaret eden Demirel ve koruması Nurettin Sertkaya'ya, hastane girişinde henüz kimliği belirlenemeyen kişiler saldırdı. Yüzlerine aldıkları yumruk darbeleri nedeniyle yaralan Demirel ve Sertkaya, ayakta tedavi edildiler. Hastanenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.  Yetkililer, saldırıyı KARDEMİR'de bir süre önce işten çıkarılan bazı işçilerin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdiler.

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