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Ekonomi

Kardemir dahil 6 demir çelik şirketine haksız rekabet soruşturması

Anılan şirketler İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor

06 Eylül 2016 14:06

Rekabet Kurulu, aralarında Kardemir'in de bulunduğu birçok demir çelik şirketi hakkında soruşturma başlattı. İddiaya göre, soruşturmaya konu edilen firmalar, haksız rekabete yol açtı. Kurul'un sitesinde yer alan bilgilere göre, rekabet soruşturması açılan firmalar şunlar:

Kardemir Karabük Demir Çelik San., Tic. A.Ş., Çağ Çelik Demir Çelik Endüstri A.Ş., Çelsantaş Çelik Mamulleri San., Tic. A.Ş., Yolbulan Demir San. Tic. A.Ş. ve Yolbulanlar Nakl. Tic. A.Ş.


Kurul'un sitesinde konu ile ilgili şu bilgiye yer verildi:

"Daha önce bahse konu şikayetnedeniyle yapılan önaraştırmada, Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş., Çağ Çelik Demir Çelik Endüstri A.Ş., Çelsentaş Çelik Mamulleri San. ve Tic. A.Ş., Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş., Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş.’nin demir çelik piyasasındaki faaliyetleri incelenmiş, 27.01.2011 tarihinde, 11-06/101-34 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin 22.03.2016 tarih ve 2011/2373 E.; 2016/777 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 18.08.2016 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 4., 6. ve 7. maddeleri kapsamında bir ihlal olup olmadığının tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;

Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.,Çağ Çelik Demir Çelik Endüstri A.Ş.,Çelsentaş Çelik Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.,Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. veYolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 16-28/477-M sayı ile karar verdi."

 

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