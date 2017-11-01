Kardemir, 9 ayda 180 milyon TL kar etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir) A.Ş. Genel Müdürü Ercüment Ünal, 2017 yılının ilk 9 ayında 180 milyon TL net kar elde ettiklerini açıkladı.

Kardemir A.Ş.\'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, fabrika içinde bulunan Eğitim ve Kültür Merkezi Salonu\'nda yapıldı. Toplantıya Kardemir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yönetim kurulu üyeleri ve fabrikanın ortakları katıldı. Burada konuşan Ercüment Ünal, 2017 yılının ilk 9 ayında satış hasılatlarında yüzde 80 artış ile 2.8 milyar, yüzde 77 artış ile vergi öncesi brüt karlılığın 430 milyon, net karlılığın ise 180 milyon TL seviyesine ulaştığını söyledi. Ünal, Kardemir\'in hedefinin 2 yıl içerisinde sanayi kuruluşları arasında 18\'inci sıraya gelmek olduğunu aktararak şöyle dedi:

\"Geçen sene Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisinde olan Kardemir, önümüzdeki sene şu anki yaptığımız hasılatları dikkate aldığımızda yaklaşık 22\'nci sıraya oturacağını buradan sizlere bildirmekten biz de onur duyuyoruz. Hedefimiz 2019 yılında, geçen sene 2.1 milyon olan bu sene 2 milyon 450 bin ton seviyesine çıkan çelik üretiminin 2019 yılında 3 milyon 500 bin ton seviyesine getirerek 18\'inci sıraya gelebileceğiz. Önümüzde birinci kademede çok büyük şirketlerimiz var. İki senede Türkiye’nin 34\'üncü şirketi sırasından 18\'inci sıraya gelmeyi taahhüt ediyoruz.\"

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