Kardelenler öksüz kaldı

T24- Hepsi hayatının baharındaydı, hepsi gencecikti, çoğunluğu uzun süre atama bekledi. Sonunda Milli Eğitim’in neferi olarak Van’a atandılar. Deprem onları görev yerlerinde yakaladı.

Van depremi en ağır darbeyi yıllarca atama bekledikten sonra göreve başlayan öğretmenlere vurdu. Depremde can veren 459 kişiden 48'i öğretmendi. 10 öğretmen yaralı, 40 öğretmen de kayıp.Bazıları depreme çürük evlerde yakalandı, 22'si ise Erciş'in tek sosyal mekanı olan kafede can verdi. Yaralarını sarmaya çalışan Vanlılar yıllarca bekledikleri öğretmenleri yitirmenin üzüntüsünü de yaşıyor.Hürriyet'in haberine göre, depremde can veren öğretmenlerin dramı yürekleri dağladı. İşte o öğretmenlerden bazılarının hikayeleri:

* Öğretmen Esra Lap, eşi polis Süleyman Lap ve 2 aylık oğulları Sami Yiğit Lap Amasya’da toprağa verildi. 3 kişilik aile, içinde bulundukları kafeteryanın yıkılması sonucu öldü.

* Edebiyat öğretmeni Tuğba Özbek (24), öğretmen arkadaşlarıyla kafeteryada bulunduğu sırada depreme yakalandı. İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

* Van merkeze bağlı Çakırbey Köyü’nde asker öğretmen olarak görev yapan Muhammet Yurtoğlu’nun (24) enkaz altındaki cesedine ulaşıldı. Karabük’te toprağa verilecek.

* Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan öğretmen Ebru Naim’in (26) 2 yaşındaki oğlu Ahmet ve polis eşi Oğuzhan Naim’le arkadaşının daveti üzerine depremin olduğu gün Erciş’e gitmişti. Oğlu ve eşi depremden yaralı kurtuldu.

* Van’ın Muradiye İlçesi’nde sosyal bilgiler öğretmeni Ayhan Yıldırım (26), asker öğretmen olarak Erciş’e atandı. Yıldırım, deprem sırasında 2 öğrenciye evinde gönüllü olarak ders veriyordu. Öğrencilerinden biri de öğretmeniyle aynı kaderi paylaştı.

* Öğretmen Halime Kozalak (23) Hatay’ın Kumlu İlçesi Uzunkavak Köyü’nde toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ağustos atamasında Erciş’te göreve başlamıştı. 7 katlı öğrenci yurdunun enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

* Bu yıl kadrolu olarak ataması yapılan sınıf öğretmeni Mustafa Özden (26) Kurban Bayramı’ndan sonra nişanlanacaktı.

* Van’daki depremde öğretmen çift Oktay (26) ve Emel (25) enkaz altında can verdi. Oktay Türkoğlu Amasya’da, eşi Emel Çiler Türkoğlu Konya’da toprağa verildi. Genç çift Van’da zihinsel engelliler öğretmeni olarak bir yıldır görev yapıyordu.

* Öznur Kahraman (34) 4 yıl özel bir rehabilitasyon merkezinde sözleşmeli öğretmenlik yapmış, 2 ay önce de Van’a atandığı için evini, eşini ve 2 çocuğunu Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bırakmıştı. 12 yıllık evli olan Kahraman’ın 11 yaşında İrem ve 10 aylık Ecem adlı kız çocukları vardı.

* Hacer Özgür, 52 gün önce Erciş İlçesi Kırkdeğirmen Köyü’nde sınıf öğretmeni olarak göreve başlamıştı. Deprem günü seminer için gittiği Erciş’te bulunduğu salonun yıkılması sonucu hayatını kaybetti.

* Öğretmen Nesrin Yiğit (25) ile eşi Mustafa (27) ve oğlu Furkan Yiğit (4), memleketleri Samsun’da toprağa verildi. 5 yıllık evli Yiğit çifti yaklaşık 1,5 yıl önce Van’a gitmişti.

* Depremde hayatını kaybeden 23 yaşındaki öğretmen Nigar Gençel, Tokat’ta toprağa verildi. Genç öğretmenin tabutuna duvak konulduğu görüldü.

* Eş durumundan tayin olduğu Erciş İlçesi’nde depremde beden eğitimi öğretmeni eşi ile birlikte yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Güldane Erdal (28), memleketi Adana’da toprağa verildi.

* Mehmet Gökhan Ay, deprem felaketinin yaşandığı Erciş’te asker öğretmen olarak vatani görevini yapıyordu. Geçen yıl öğretmenlik mesleğine başlayan Ay, Sivas’ın İmranlı İlçesi’nde toprağa verildi.

* Öğretmen Mustafa Akgün, memleketi Trabzon’un Şalpazarı İlçesi’nde defnedildi. Cenaze töreninde, hac ibadetini yarıda keserek memleketine gelen baba Mehmet Akgün de katıldı.

* Erciş’te öğretmenlik yaparken depremde yaşamını yitiren İrfan Ataseven (25), Karaman’ın Göktepe Beldesi’nde toprağa verildi. Annesi İsmahan (44), babası Abdullah (47) ve kız kardeşleri Emine ile Fadime Ataseven, genç öğretmenin ardından gözyaşı döktü.

* 31 yaşındaki öğretmen Ümit Kaplan, nişanlıydı, evlilik hazırlığı yapıyordu. Deprem onu da diğer meslektaşları gibi Van’daki depremde yakaladı. Bolu’daki cenaze töreninde Kaplan’ın ailesi, nişanlısı ve yakınları sinir krizi geçirdi.

* Hasan Akbulut, 2 ay önce İngilizce öğretmeni olarak ilk görev yeri olan Erciş’e atanmıştı. Erciş’te yıkılan bir binanın altında kalarak hayatını kaybeden Akbulut, Çorum’da toprağa verildi.

* Öğretmenlerin kaldığı lojmanın depremde yıkılması sonucu ölen öğretmen Alime Paşa, Manisa’nın Gördes İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

* Üniversiteden geçen yıl mezun olmuştu 24 yaşındaki Onur Ateş. Kadrolu öğretmen olarak Erciş7e atanmıştı. Pazar günü Erciş’te yıkılan binada öğretmen arkadaşı Ramazan Özkan’la enkaz altında kaldı. Arkadaşı kurtuldu ancak o Samsun’da toprağa verildi.

* Erciş’te matematik öğretmeni olarak görev yaparken depreme yakalanan ve yemek yedikleri kafeteryada hayatını kaybeden Hanifi Yaldız (29), baba ocağı Malatya’nın Darende İlçesi’nde gözyaşları arasında, 2 yıl önce vefat eden babasının yanında toprağa verildi.

* 23 yaşındaki öğretmen Alpaslan Altuntaş, Aydın’ın İncirliova İlçesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

* Henüz 40 günlük öğretmendi Melike Atman. ilk maaşını enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği Erciş’teki ekonomik durumu iyi olmayan kişilere dağıtmıştı. 24 yaşındaki Melike Atman, akrabalarının kalması yönünde çok ısrar ettikleri Alanya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.