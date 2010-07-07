-KARDELEN ELİF'İN ATAMASINDA BELGELER BEKLENİYOR ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - İçişleri Bakanlığı, İstanbul Halkalı semtinde askeri personel taşıyan otobüsün yakınında meydana gelen patlamada şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün öğretmen eşi Elif Bölük'ün atamasının, evraklarının ulaşması ve dosyasının tamamlanmasının ardından yapılabileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şehit askerin eşi Elif Bölük'e dün akşam saatlerinde telefonla ulaşıldığı belirtildi. Bölük'e, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1'nci maddesine göre, şehit yakınlarının atama işlemlerinin İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü, iş hakkının kullanılabilmesi için atamaya esas belgelerin olayın meydana geldiği yer olan İstanbul Valiliğine gönderilmek üzere Bakanlığa gönderilmesi gerektiği konusunda bilgi verildiği belirtildi. Açıklamada, ''Elif Bölük öğretmen olarak çalışmak istediğini belirttiğinden, evraklarının Bakanlığımıza ulaşması ve atama dosyasının tamamlanmasını müteakip isteği il emrine öğretmen olarak ataması yapılabilecektir'' denildi.