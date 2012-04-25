Kardashian'dan 'soykırım'ı asla unutma mesajı

Sosyal paylaşım ağı Twitter'da 14.5 milyon takipçisi olan Kardashian daha önce de ABD Kongresi'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıması için mesaj yayınlamıştı.

Her fırsatta Ermeni kökenine vurgu yaparak, bununla gurur duyduğunu belirten ABD'li manken Kim Kardashian sosyal paylaşım ağı Twitter'dan "Asla Unutma" başlığıyla yayınladığı mesajda, "Bugün, 24 Nisan 1915'te Ermeni soykırımında katledilen 1.5 milyon insanı unutmayalım ve onlarla birlikte olduğumuzu gösterelim" dedi.

Yasa tasarısına destek vermişti

2010 yılında Amerikalılardan ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi'yi arayıp ve Dış İlişkiler Komitesi'nin o dönem kabul ettiği "Ermeni Soykırımı" karar tasarısını Genel Kurul gündemine almak için baskı yapmasını istemişti.