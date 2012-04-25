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Dünya

Kardashian'dan 'soykırım'ı asla unutma mesajı

Ermeni asıllı ABD'li manken Kim Kardashian, 1915 olaylarının 97. yıldönümünde sosyal paylaşım ağı Twitter'dan "soykırım"ı unutmayalım mesajı yayınladı

25 Nisan 2012 13:57

Sosyal paylaşım ağı Twitter'da 14.5 milyon takipçisi olan Kardashian daha önce de ABD Kongresi'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıması için mesaj yayınlamıştı.

Her fırsatta Ermeni kökenine vurgu yaparak, bununla gurur duyduğunu belirten ABD'li manken Kim Kardashian sosyal paylaşım ağı Twitter'dan "Asla Unutma" başlığıyla yayınladığı mesajda, "Bugün, 24 Nisan 1915'te Ermeni soykırımında katledilen 1.5 milyon insanı unutmayalım ve onlarla birlikte olduğumuzu gösterelim" dedi.

 

Yasa tasarısına destek vermişti

 

2010 yılında Amerikalılardan ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi'yi arayıp ve Dış İlişkiler Komitesi'nin o dönem kabul ettiği "Ermeni Soykırımı" karar tasarısını Genel Kurul gündemine almak için baskı yapmasını istemişti.

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Kim KardashianErmenisoykırım

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