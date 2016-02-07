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Kardan 'Quaresma' yaptı; ''Çin'e gitmesini istemiyoruz'' dedi

"Ailecek Quaresma’yı çok seviyoruz. Bu nedenle sevgimizi kardan adam yaparak gösterdik''

07 Şubat 2016 19:15

Çin'in futbola yaptığı yatırım sonrası, dünya futbolundaki yıldız isimler bir bir Uzakdoğu'nun yolunu tutarken taraftarlar sevdikleri futbolcuları takımlarında tutmak için her yolu deniyor. Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan Mehmet Ersoy, etkili kar yağışından sonra çocuklarıyla birikte kardan "Quaresma" yaptı. Talas'ın Başakpınar Mahallesi’nde oturan Beşiktaş taraftarı Mehmet Ersoy, çocukları Seyit, Gülşen, Gülsüm ve yeğeni Yağmur ile birlikte tretuvarda biriken karla kardan adam yaptı. Mehmet Ersoy, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın formasını giydirdikleri kardan adamla fotoğraf çektirdi.

"Bu da bizim kardan Quaresma'mız'' diyen Mehmet Ersoy, şunları söyledi: "Ailecek Quaresma’yı çok seviyoruz. Bu nedenle sevgimizi kardan adam yaparak gösterdik. Takımımızın forma, atkı ve şapkasını giydirdik. Son günlerde Çin’e gidecek söylentileri de var, gitmesini istemiyoruz. Çünkü şampiyonluk yolunda ona ihtiyacımız var."

Öte yandan 32 yaşındaki Ricardo Quaresma bugün Çin'den geldiği iddia edilen transfer tekliflerine ilişkin açıklama yaptı. Portekizli yıldız hücum oyuncusu,  "Çin kulüpleri ile görüşmelerde bulunduğum doğru değil, Çin'den herhangi bir takımla temasım yok" ifadelerini kullandı.

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