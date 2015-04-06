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'Kardan kadın'la fotoğraf çektiren öğretmene soruşturma açıldı

Soruşturmanın gerekçesi, "toplum değerleriyle örtüşmeyen bir karede görüntülenmek"

06 Nisan 2015 19:55

Maraş'ın Nurhak ilçesindeki Nurhak Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan Çilem Sakine Coşkun'a "kardan kadın"la fotoğraf çektirdiği için soruşturma açıldı.

Etkin Haber Ajansı'nın (ETHA) haberine göre, Eğitim Sen Nurhak ilçe yöneticiliği de yapan Çilem Sakine Coşkun hakkında açılan soruşturmanın gerekçesi, "toplum değerleri ile örtüşmeyen bir karede görüntülenmek".

 

'Yalova'da yaşananlarla Nurhak'ta yaşananların arkasındaki zihniyet aynı'

 

Eğitim-Sen Nurhak Şubesi yazılı bir açıklama yaparak açılan soruşturmayı protesto etti. Eğitim-Sen Nurhak İlçe yöneticisi Çilem Sakine Coşkun hakkında başlatılan soruşturmanın AKP'nin eğitim sistemine bakışının göstergesi olduğu belirtildi.

Eğitim-Sen Nurhak Şubesi, yaptığı açıklamada, "Yalova’da da kıyafetinden dolayı TÜBİTAK ödüllü öğretmene hakaret eden zihniyetle Nurhak’ta 'kardan kadın'a tahammül edemeyen zihniyet aynı karanlığın dışa vurumudur" ifadelerini kullandı.  “Nurhak’ın adını son iki yıldır hazırladığı öğrencilerle kros yarışmalarında binincilikle duyuran yöneticimiz, öğretmeniniz yalnız değildir”  diyen Eğitim-Sen Nurhak Şubesi, yarın saat 17.30’da Postane Kavşağı'nda yapılacak basın açıklamasına çağrı yaptı.

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