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Kardan adamı öldürdüler, kardan imamla cenaze namazı kıldılar!

Çocuklar cami bahçesinde ölü kardan adam ve kardan imam yapıp cenaze namazı kıldı

20 Şubat 2015 13:42

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çocukların kardan adam oyunu görenleri şaşırttı. Bir caminin bahçesinden musalla taşı üzerine 'ölü kardan adam' yapan çocuklar, imam cübbesi giydirdikleri kardan adam ile birlikte temsili cenaze namazı kıldılar.

Karacabey merkez Garipçe Mahallesi’nde çocukların kar keyfi ilginç görüntülere sahne oldu. 

Yaptıkları kardan adamı Ulu Camii’nin bahçesindeki musalla taşına yatıran çocuklar yine kardan yaptıkları başında sarık ve sırtında cübbe koydukları kardan imamın arkasında cenaze namazı kıldı.

Çocukların kardan adama temsili cenaze töreni mahalle sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.

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