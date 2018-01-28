T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kardan Adam Şenliği'nde, kar yağışı altında horon oynadılar

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 11'incisi düzenlenen Kardan Adam Şenliği sona erdi

28 Ocak 2018 20:03

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası\'nda bu yıl 11\'incisi düzenlenen Kardan Adam Şenliği sona erdi. Şenlikte, 2 gün boyunca otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kaymaya çalışan 32 kişi yaralandı.
Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen, Ayder Kardan Adam Şenliği\'nin son gününde vatandaşlar kar yağışı altında tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Rize ve ilçeleri ile Trabzon ve Artvin\'den gelen yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı şenliklerde serbest kayak gösterileri yapıldı. Otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, kimileri bekleyen vatandaşlara çarptı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kayak sırasında yaralananlara müdahale etti. İlk müdahaleleri şenlik alanında bekletilen ambulanslarda yapılan yaralılardan 8\'i hastanelere ulaştırıldı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri 2 günde 32 yaralıya müdahale edildiğini açıkladı.
YÜRÜYÜŞ YAPTILAR, SALINCAKTA SALLANDILAR
Okulların da tatil olmasıyla vatandaşlar hafta sonu Ayder Yaylasına akın etti. Kar yağışının gün boyu sürdüğü yaylada vatandaşlar kar üstünde gezinti yaptı, alanda kurulan salıncaklarda sallandı. Kimi vatandaşlar kar topu oynarken, kimileri de kar üstünde yaktıkları ateşte ısınmaya çalıştı. Fotoğraf çektiren, selfie yapan vatandaşlar yaylada karın keyfini çıkardı.
Etkinlik kapsamında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından tüfekli atış sporu olan Biatlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya katılan sporcuları vatandaşlar da ilgiyle izledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muhammet KAÇAR Aytekin KALENDERÇAMLIHEMŞİN Rize DHA RİZEninAyder YaylasıAdamKaymakamlığıBelediyesiAyder Turizm DerneğiKardan AdamRizeTrabzonArtvinOtomobilSağlık MüdürlüğüAcilUlusal Medikal Kurtarma Ekipleri UMKE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24