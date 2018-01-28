Kardan Adam Şenliği'nde, kar yağışı altında horon oynadılar

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası\'nda bu yıl 11\'incisi düzenlenen Kardan Adam Şenliği sona erdi. Şenlikte, 2 gün boyunca otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kaymaya çalışan 32 kişi yaralandı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen, Ayder Kardan Adam Şenliği\'nin son gününde vatandaşlar kar yağışı altında tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Rize ve ilçeleri ile Trabzon ve Artvin\'den gelen yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı şenliklerde serbest kayak gösterileri yapıldı. Otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, kimileri bekleyen vatandaşlara çarptı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) kayak sırasında yaralananlara müdahale etti. İlk müdahaleleri şenlik alanında bekletilen ambulanslarda yapılan yaralılardan 8\'i hastanelere ulaştırıldı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri 2 günde 32 yaralıya müdahale edildiğini açıkladı.

YÜRÜYÜŞ YAPTILAR, SALINCAKTA SALLANDILAR

Okulların da tatil olmasıyla vatandaşlar hafta sonu Ayder Yaylasına akın etti. Kar yağışının gün boyu sürdüğü yaylada vatandaşlar kar üstünde gezinti yaptı, alanda kurulan salıncaklarda sallandı. Kimi vatandaşlar kar topu oynarken, kimileri de kar üstünde yaktıkları ateşte ısınmaya çalıştı. Fotoğraf çektiren, selfie yapan vatandaşlar yaylada karın keyfini çıkardı.

Etkinlik kapsamında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından tüfekli atış sporu olan Biatlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya katılan sporcuları vatandaşlar da ilgiyle izledi.

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