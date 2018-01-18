Kardak'ta yine 'karasuyu' gerginliği; Yunan botu ile Türk botu arasında sürtünme yaşandı

Ege Denizi'ndeki Kardak Kayalıkları yakınında Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İddialara göre; dün akşam saatlerinde Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Nikiforos adlı botun Kardak Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.

Önce anons ile Yunan Sahil Güvenlik Botunu uyararak Türk karasularından çıkması istenen Nikiforos adlı bot, iddialara göre sınır ihlaline devam edince Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli temas oldu.

​Yaşanan gerginliğin ardından tehlikeli manevra yapan Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu çarpıştı. Yaşanan temasta her iki botta da herhangi bir maddi hasarın olmadığı öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği Kardak kayalıkları Bodrum'un 7 kilometre açığında bulunuyor. Kardak kayalıkları nedeniyle 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine gelmişti. Kriz, Ocak 1996'da bir Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamıştı. Her iki ülke geminin kendi karasuları içerisinde olduğunu ileri sürmüş, Yunan donanmasının kayalıklardan birine asker çıkarması ve Yunan bayrağı dikmesiyle kriz büyümüştü. 31 Ocak 1996 günü Türk SAT komandoları diğer Kardak kayalığına çıkarak Türk bayrağı dikti. Kriz, ABD'nin araya girmesi ve her iki tarafa diplomatik baskı uygulamasıyla bayrakların indirilmesi ve askerlerin geri çekilmesiyle sona ermişti.