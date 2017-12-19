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Kardak'ta yine gerginlik

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN ile Türkiye arasında, Ege Denizi'ndeki Kardak kayalarında yine gerilim yaşandı

19 Aralık 2017 20:33

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- YUNANİSTAN ile Türkiye arasında, Ege Denizi\'ndeki Kardak kayalarında yine gerilim yaşandı. Türk karasularına Yunan sahil güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi ile avlanmaya gelenlere, Türk sahil güvenlik botlarıyla engelleme yapıldı.
Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına bugün öğle saatlerinde, Leros ve Kilimli Adası\'ndan Yunan Sahil Güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi gelenler avlanmak istedi. Ancak Yunan sahil güvenlik botu ve balıkçılar, karşılarında devriye gezen 2 Türk sahil güvenlik botunu buldu. Türk ekipler, Yunan balıkçılar ve sahil güvenlik botunu kayalıklardan uzaklaştırdı. Türk ekipleri, karasulardan ayrılmak istemeyen Yunan balıkçıları İngilizce olarak uyardı. 2 saat süren gerginlik, Yunan balıkçıların Kilimli Adası\'na dönmesiyle sona erdi. Yunan sahil güvenlik botundakiler de çekildikleri Kalolimnos Adası yakınlarında bir süre bekledikten sonra ayrıldı.

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