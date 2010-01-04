Kardak'ta sanal savaş tam gaz

T24 - Türkiye ile Yunanistan'ı 1996 yılında savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıkları ile 'sanal savaş' sürüyor. Kilimli Adası'ndaki fanatik Yunanların iki ay önce, Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Beldesi'ne 4.5 mil uzaklıktaki 40 dönüm alanı kapsayan Kardak Kayalıkları'na Google Earth'te Yunan bayrağı dikmesiyle başlayan sanal gerginlik tırmandı.

Bodrum’dan bir tersane işçisi ve arkadaşları, Yunan fanatiklere cevap olarak, iki ülkeden de çıkışlara yasaklı Kardak Kayalıkları’na Google Earth’te fotomontajla Türk bayrağı dikip Türk SAT komandoları ve zodyak botlar yerleştirdi. İki ay önce fotomontajla yerleştirilen Yunan bayrakları halen sistemde dururken, Bodrumlu gençlerin koyduğu Türk bayrağı ve komando fotoğraflarına da yorum yağdı.





Ayrıca, Yunanlar’ın bu tür girişimlerinin sadece sanal alemle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Kardak Kayalıkları’na iki mil uzaklıkta bulunan ve Lozan Anlaşması’na göre imara kapalı olması gereken Yunanistan’ın Kalalimnos Adası ile Aydın’ın Didim İlçesi’ne yedi mil uzaklıktaki Bulamaç (Farmakosini) Adası’nda ise son aylarda askeri hareketliliğin arttığı, yeni binaların yapıldığı gözlendi.





Yunan askerlerin imara kapalı adalarda askeri binalar, atış poligonları, helikopter pisti, liman ve spor tesisleri ile gözetleme kuleleri yaptıkları ortaya çıktı. Yunanların Türkiye’ye yakın adalara sıklıkla Yunan bayrağı ve tabelalar yerleştirdiği ifade edildi.





Yunan askerlerinin Türkiye tarafına bakan Kalalimnos Burnu’nda toprağa çizdikleri 8x20 metre boyutundaki dev Yunan bayrağının da yenilendiği, etrafının tel örgülerle çevrildiği görüldü. Aynı adada yeni yapılan St. Nikolas Kilisesi dikkat çekti.





Öte yandan, Gümüşlük Beldesi’nin bir mil açığındaki Türkiye’ye ait, üzerinde yerleşim bulunmayan, Akdeniz foklarının en önemli barınaklarından Çavuş Adası’nın da Google Earth’te ‘Greek Island’ (Yunan Adası) olarak işaretlendiği ortaya çıktı. Google’daki bu ayıp tepki çekti.





İki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti



'Figen Akat’ adlı Türk gemisi 25 Aralık 1995 tarihinde Ege Denizi’ndeki Kardak Kayalıkları’nda karaya oturdu. Bu olaydan sonra Yunanistan, deniz kazasının kendi kara sularında olduğunu ileri sürdü. Türkiye ise, sözkonusu adaların kendisine ait olduğunu belirtti.





Yunanlılar, bir süre sonra doğudaki adacığa asker çıkarıp, bayrak dikti. Bunun üzerine iki ülkenin deniz kuvvetleri, adanın çevresinde konuşlandı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, “O bayrak oradan inecek, asker oradan gidecek” diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaşa hazır olduğunu belirtti ve 30 Ocak 1996 gecesi adaya asker çıkarılmasını istedi.





Türk SAT ve SAS Komandoları, Doğu Kardak'ı kuşatmış olan Yunan donanmasının arasından geçerek hemen yandaki ikinci adaya (Batı Kardak) gece operasyonu ile çıkıp Türk bayrağını dikti. Daha sonra Bill Clinton’un telefonu ve Amerikan delegesi Richard Holbrooke ile NATO Genel Sekreteri Javier Solana’nın girişimleriyle tansiyon düşürüldü, kriz öncesi duruma dönüldü. Ardından ikili görüşmeler sonrası iki ülke vatandaşlarının da kayalıkların etrafına yaklaşması yasaklandı.



