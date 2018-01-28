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Kardak'ta gerilim; Yunan bakan adaya yaklaştırılmadı

İçişleri Bakanı: Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir

28 Ocak 2018 17:29

Türk botları Kardak'a çelenk atmak isteyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u adaya yaklaştırmadı. Türk botlarından yapılan ikaz üzerine, Yunan bakanı taşıyan hücümbot bölgeden ayrıldı. Geçen günlerde Başbakan Binali Yıldırım, Kardak konusunda Yunanistan hükümetine uyarılarda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan bakanın bölgeden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." dedi.

Tartışmalı adacıklarla ilgili ilk kriz 1996 yılında yaşanmış, krizin ardından Kardak kayalıkları Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki hassas konulardan biri haline gelmişti. Kardak Krizi Ocak 1996'da Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat isimli Türk bandıralı bir geminin Kardak Kayalıkları'nda karaya oturmasının ardından Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanmıştı.

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