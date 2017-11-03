Kardak açıklarında kaçak teknesi battı (1)

Yaşar ANTER - Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan Yunanistan\'ın Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan kaçakların içinde bulunduğu tekne, Kardak kayalıkları açığında battı. 2\'si kadın, 1\'i erkek 3 kişinin cesedi bulunurken, bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bodrum\'un Gümüşlük mahallesi yakınlarında Yunanistan\'a ait Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan kaçakların bulunduğu tekne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarının batı bölgesinde bu sabaha karşı battı. İhbarın alınmasından sonra bölgeye çok sayıda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, uçak ve helikopterleri sevk edildi. Gümüşlük, Çatal Adası, Topan Adası ve Kardak kayalıkları bölgesinde yapılan aramada bulunan 2 kadın, 1 erkek, 3 ceset, Sahil Güvenlik botları tarafından Turgutreis Limanı\'na çıkarıldı. Bölgede 6 Türk botu, 4 Yunan botu, 2 Türk sahil güvenlik helikopterinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.



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