Karda yolu açtırmak için 112'ye asılsız ihbarda bulunuyorlar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Diş Doktoru Şebnem Kartal, çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, ekiplerin en büyük sıkıntısının asılsız ihbarlar olduğunu söyledi. Doktor Kartal, \"Kışın, \'Acil hastamız var\' diye arıyorlar. Karla mücadele ekipleriyle yolu açıp, gittiğinde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkıyor. Yollarını açtırmak için böyle yapıyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın bize karşı duyarlı ve destek olmalarını istiyoruz\" dedi.

Van\'da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 77 ambulans ve paletli kar araçlarıyla kış hazırlıklarını tamamlayarak göreve hazır hale geldi. Komuta merkezi ve bağlı 37 istasyonda, 490 personel her türlü müdahaleye hazır. Komuta merkezinde görev yapan personel, gelen çağrılara anında cevap verip, en yakın sağlık istasyonu ekiplerini bölgeye yönlendiriyor.

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Diş Doktoru Şebnem Kartal, çetin kış şartlarının yaşandığı kentte ekiplerin en büyük sıkıntısının asılsız ihbarlar olduğunu belirtti. Vatandaşlardan gelen asılsız ihbarlar nedeniyle ekiplerin işinin zorlaştırdığını ifade eden Doktor Kartal, şunları söyledi:

\"Kışın yolların kapalı olması, bizim için çok sıkıntılı oluyor. Biliyorsunuz, bölgemizde kış şartları çok ağır geçiyor. Zorlu arazi koşullarından dolayı yazın dahi hastalara ulaşmakta zorluk çekerken, kışın bu daha da zor oluyor. Özellikle karın en çok yağdığı Bahçesaray ilçesinde ekiplerimizin hastalara ulşaması zor oluyor. Komuta merkezimize günlük ortalama 7 bin çağrı geliyor. Bunun 300\'ü asıl vaka. Geri kalan çağrılar, hepsi asılsız ihbarlar. Bu büyük bir oran. Şöyle bir olay da yaşıyoruz zaman zaman. Yolları kapalı olan mahalleler, bize vaka bildirimi yapıyor. Ama, aslında vaka yok. Sadece yollarını açtırmak için böyle yapıyorlar. \'Acil Hastamız var\' diye arıyorlar. Karla mücadele ekipleriyle yolu açıp, gittiğimizde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bize destek ve yardımcı olmalarını istiyoruz. Tabi ki kışın daha zor geçiyor. Çünkü bölge itibariyle ilimizde kış mevsimi çok çetin geçiyor. Dolayısıyla bizim de işimiz zor oluyor. Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize destek oluyor. Biz, tüm kış için tüm hazırlıklarımızı yaptık.Toplam 77 aracımız var. Bunların 25\'i her türlü kış şartlarına karşı tam donanımlı araçlar. Bunun yanı sıra Komuta merkezi ve bağlı 37 istasyonda 490 personelimiz, vatandaşlarımıza 7/24 hizmet veriyor.\"

\'HELİKOPETRLE GİTTİĞİMİZDE ASILSIZ İHBARLA KARŞILAŞIYORUZ\'

112 Komuta Merkezi\'nde görev yapan Songül Özkan Santür ise kışın asılsız ihbarlarla başlarının dertte olduğunu söyledi. Van 112 Komuta Merkezi\'nin diğer illerdekine göre çalışma şartlarının daha farklı olduğunu belirten Santür, \"Burada kış şartları çok şiddetli geçiyor. Tüm bu zorluklara rağmen tüm ekiplerimiz, her türlü vakaya ulaşma çabasında. Kış gelince köydeki vatandaşımız yol açtırma derdine düşüyor. Karayolları ile halledemedikleri kısmı 112 üzerinden asılsız ihbar yaparak yapıyorlar. \'Hastamız var. Doğum yapacak\' şeklinde vaka bildirimi yapıyorlar. Bu ihbarlar üzerine karayolları ve belediye karla mücadele ekipleriyle hastaya ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Hasta vakaları için helikopterle gittiğimizde asılsız ihbarlarla karşılaştığımız da oluyor. Tüm vatandaşlarımıza, 112\'nin can kurtaran olduğunu, bizi asılsız ihbarlarla meşgul etmemelerini yönünde bilgi verilmesini rica ediyoruz. Asılsız ihbarlar yüzünden gerçek vakaya ulaşamadığımız da oluyor\" diye konuştu.

