Karda kaymadan yürümenin yolları neler?

Türkiye’nin büyük kısmı kara teslim olmuşken, yürürken kayıp düşen kişilerin hastanelere başvurma oranları artıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Can Hürel, karda yürürken dikkat edilmesi gerekenleri sıralarken, hava ne kadar soğuk olursa olsun elleri ceplere sokmamak gerektiğini söyledi.

Hürel’in tavsiye ettiği önlemler şöyle:

Öte yandan elde torba ya da çanta gibi şeyler de taşımamak gerekiyor karda. Bu hem dengede durabilmek hem de düşerken bedeninizi kollamak için gerekli.

Karda buzda yürümeyi sağlayan altları çivili lastik kılıflar da kullanılabilir.

Kullanılan ayakkabılar da altları kaymayanlardan olmalı.

Karlı havalarda yokuş aşağı yürümekten kaçınılması gerekir.

Yaşlıların yalnız başına çıkmaması gerekir. Çünkü kayma, düşme ihtimalleri fazladır.

Yokuşlara, merdivenlere dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka herkes önüne bakarak engelleri görerek ve buzlu alanları tespit ederek yürümeli.

Düştüysek nasıl hareket etmeliyiz?

Düştüğümüz zaman darbe alan uzva yük vermemek gerekiyor. Yürüyemeyecek durumda iseniz 112’den ya da çevreden yardım istemek gerekiyor.

O uzvu yüksekte tutarak ödemin oluşmasını önlemek gerekiyor. Mümkünse soğuk uygulayarak şişkinliği engellemek gerekiyor ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.

Kırık olduysa profesyonel bir bakımı gerektirir. Geçici olarak ise karton, mukavva ya da sargı bezi ile bölgeyi tutturmak ağrıyı azaltır. Bölgenin kırık ya da çatlak olmasını dışarıdan anlamak çok zordur. Ancak radyolojik tetkikle kesinleştirilebilir. Üstüne basıp yürüyebiliyorsanız çok ağrı yoksa burada önemli bir şey yoktur bakış açısı yanlıştır. Çünkü herkesin ağrı eşiği çok farklıdır. Bu algı kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Eğer yüksek ve hızlı bir değişiklik yaşadıysanız mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna uğramalısınız. Özellikle yaşlılarda oluşan çatlaklar ilk röntgenlerde görülemeyebilir. On gün sonra çekilen röntgende kırık hattı netleşir. Bu durumda ancak tanı net olarak konulabilir. Temkinli olmakta fayda var.