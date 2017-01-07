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Karda kalan taksici kamyona tutunarak ilerledi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi

07 Ocak 2017 20:43

İstanbul'da bir taksi şoförü yoğun kar yağışı  nedeniyle buz tutan yolda ilerleyebilmek için kamyona tutunması ilginç görüntülere sebep oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yoğun karyağışı ve buz tutan yollar nedeniyle kazalar kaçınılmaz hale geldi. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’ndan kayganlaşan yol nedeniyle kontrolünü kaybeden ticari taksiye arkadan gelen araç çarptı. Kazada yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. O an takside bulunan yolcu Ahmet Ekmen de olay yerine gelen polislere kazayla ilgili bilgiler verdi.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Özellikle ara sokaklarda yaşanan kar yoğunluğu nedeniyle bazı sürücüler araçlarını kontrol etmede zorluk yaşadı. Yolda kalan bir taksi şoförünün yöntemi ilginç görüntüler oluşturdu. Taksi şoförünün buz tutan yolda kamyona tutunarak ilerlemesi kameralara yansıdı.

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