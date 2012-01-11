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Karbonmonoksitten zehirlenen iki çocuk öldü ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 17:52

-Karbonmonoksitten zehirlenen iki çocuk öldü ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çubuk'un Yıldırım Beyazıt Mahallesi Onurlu Sokak'ta Anne Makbule (28) ile çocukları Melike (5) ve Medine Yalçın (2) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Esenboğa Havaalanında bir şirkette gece vardiyasında çalışan ve sabah 11.00'da işten dönen  baba Şenol Yalçın, uzun süre çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine komşularının balkonundan eve girdi. Eşi ve çocuklarını hareketsiz bulunan Şenol Yalçın'ın bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri Melike ve Medine Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Makbule Yalçın ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Makbule Yalçın'ın bilincinin açık olduğu öğrenilirken, Melike ve Medine Yalçın'ın cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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