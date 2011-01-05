-KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Keçiören'de doğalgazdan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi hastanede tedavi altına alındı. Seval Caddesi'nde yaşanan zehirlenme olayı, saat 15.00'teki hastane randevusuna gitmeyen Meral Öztürk'ün evinin kapısının yakınları tarafından açtırılması sonucu öğrenildi. Zehirlenme sonucu 13 yaşındaki Zeynel Öztürk yaşamını yitirirken anne Meral Öztürk Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne kaldırıldı. Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 9 yaşındaki Aleyna Öztürk'ün de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Keçiören Ayvalık Caddesi'nde meydana gelen bir başka doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesinde ise Fevzi Denli (55), eşi Cemile Denli (49) ve kızı Hatice Denli (20) zehirlendi. Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Denli ve eşinin bilincinin kapalı olduğu, kızlarının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Cumhuriyet Savcılığı, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.