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KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME: 3 ÖLÜ KONYA (A.A)

25 Kasım 2010 21:17

-KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME: 3 ÖLÜ KONYA (A.A) - 25.11.2010 - Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen genç çift ile 6 aylık bebekleri öldü. Edinilen bilgiye göre, Hüdaverdi Burçak (25), eşi Cennet (20) ve 6 aylık bebekleri Mehmet Ali, Merkez Meram ilçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Binyaprak Sokak'taki evlerinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, 2 yıl önce evlenen genç çift ile oğullarının öldüğünü belirledi.  Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen genç çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. 

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