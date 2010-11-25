-KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENME: 3 ÖLÜ KONYA (A.A) - 25.11.2010 - Konya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen genç çift ile 6 aylık bebekleri öldü. Edinilen bilgiye göre, Hüdaverdi Burçak (25), eşi Cennet (20) ve 6 aylık bebekleri Mehmet Ali, Merkez Meram ilçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Binyaprak Sokak'taki evlerinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, 2 yıl önce evlenen genç çift ile oğullarının öldüğünü belirledi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen genç çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.