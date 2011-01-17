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KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN GENÇ KIZ ÖLDÜ ADIYAMAN (A.A)

17 Ocak 2011 14:26

-KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN GENÇ KIZ ÖLDÜ ADIYAMAN (A.A) - 17.01.2011 - Adıyaman'da, soba kovasını ısınmak için banyoya koyan genç kız, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi'nde oturan Suzan Ayhan'dan (19) haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca haber verilen polis ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evin banyosunda Suzan Ayhan'ın cesedini buldu. Dershane öğrencisi genç kızın, içinde kor bulunan soba kovasını ısınmak için banyoya koyduğu, duş alırken karbonmonoksit gazından zehirlendiği bildirildi. Ceset, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından  Adıyaman Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Cesedin otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Suzan Ayhan'ın Adıyaman merkeze bağlı Dardağan köyünde yaşadığı, dershaneye gitmek için Adıyaman'a yerleştiği öğrenildi.

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